BLACK BOY 3 rue Victor Hugo Nilvange, 30 novembre 2023, Nilvange.

Nilvange,Moselle

Dans son roman paru en 1945, Richard Wright raconte son enfance dans le Sud esclavagiste des États-Unis et son émancipation par la lecture et l’écriture. Le spectacle-concert dessiné adapté de l’œuvre allie la musique live, où vibre l’esprit du blues, les dessins réalisés en direct et le texte déclamé. Un dialogue à trois voix où les interprètes restituent le mouvement du roman de Richard Wright : entre respect du texte, improvisation et réinventions, ces derniers incarnent sur la scène un récit à la puissance et à la modernité préservées.

Dès 13 ans.. Enfants

Jeudi 2023-11-30 20:00:00 fin : 2023-11-30 . 5.5 EUR.

3 rue Victor Hugo

Nilvange 57240 Moselle Grand Est



In his 1945 novel, Richard Wright recounts his childhood in the slave-owning South and his emancipation through reading and writing. The performance-concert adapted from the work combines live music, in the spirit of the blues, with live drawings and spoken text. A three-voice dialogue in which the performers recreate the movement of Richard Wright?s novel: between respect for the text, improvisation and reinvention, they embody on stage a story of preserved power and modernity.

Ages 13 and up.

En su novela de 1945, Richard Wright relata su infancia en el Sur esclavista de Estados Unidos y su emancipación a través de la lectura y la escritura. La performance-concierto adaptada de la obra combina música en directo, en la que vibra el espíritu del blues, con dibujos en vivo y texto hablado. Un diálogo a tres voces en el que los intérpretes recrean el movimiento de la novela de Richard Wright: entre el respeto al texto, la improvisación y la reinvención, encarnan sobre el escenario una historia de poder preservado y modernidad.

A partir de 13 años.

In seinem 1945 erschienenen Roman erzählt Richard Wright von seiner Kindheit im sklavenhaltenden Süden der USA und seiner Emanzipation durch das Lesen und Schreiben. Das gezeichnete Konzert nach dem Buch verbindet Live-Musik, in der der Geist des Blues vibriert, live gezeichnete Bilder und den deklamierten Text. Ein dreistimmiger Dialog, in dem die Darsteller die Bewegung des Romans von Richard Wright wiedergeben: Zwischen Respekt vor dem Text, Improvisation und Neuerfindung verkörpern sie auf der Bühne eine Erzählung, deren Kraft und Modernität erhalten geblieben sind.

Ab 13 Jahren.

