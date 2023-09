FESTIVAL LES FEMMES S’EN MÊLENT 3 rue Victor Hugo Nilvange, 29 novembre 2023, Nilvange.

Nilvange,Moselle

We Hate You Please Die nous embarque dans une virée mémorable où l’énergie punk déborde de toutes parts. Déchaînements de fureur succèdent aux mélodies accrocheuses : une expérience explosive et jouissive.

Avec son rock up-tempo entre post-punk et variété italienne, Ada Oda aime les unions improbables. Au son des guitares, de la boîte à rythmes et de la voix de Victoria Barracato, voici un son qui balance pas mal et n’en finit plus de nous enivrer.. Tout public

Mercredi 2023-11-29 20:00:00 fin : 2023-11-29 . 0 EUR.

3 rue Victor Hugo

Nilvange 57240 Moselle Grand Est



We Hate You Please Die takes us on a memorable ride of punk energy. Furious outbursts follow catchy melodies: an explosive and enjoyable experience.

With her up-tempo rock, somewhere between post-punk and Italian variety, Ada Oda loves improbable unions. With the sound of guitars, rhythm box and Victoria Barracato’s voice, this is a sound that rocks hard and never stops intoxicating us.

We Hate You Please Die nos embarcan en un memorable viaje de energía punk. Furiosos estallidos se suceden a melodías pegadizas, creando una experiencia explosiva y estimulante.

El rock up-tempo de Ada Oda es un cruce entre el post-punk y la variedad italiana, y le encantan las combinaciones improbables. Con el sonido de las guitarras, la caja de ritmos y la voz de Victoria Barracato, es un sonido que rockea fuerte y nunca deja de embriagar.

We Hate You Please Die nimmt uns mit auf eine unvergessliche Reise, bei der die Punk-Energie von allen Seiten überschwappt. Wutausbrüche folgen auf eingängige Melodien: ein explosives und genussvolles Erlebnis.

Mit ihrem Up-Tempo-Rock zwischen Post-Punk und italienischem Varieté liebt Ada Oda unwahrscheinliche Verbindungen. Mit Gitarren, Drumcomputer und der Stimme von Victoria Barracato ist dies ein Sound, der ganz schön rockt und nicht aufhört, uns zu berauschen.

Mise à jour le 2023-09-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME