APÉRO CONCERT 3 rue Victor Hugo Nilvange, 22 novembre 2023, Nilvange.

Nilvange,Moselle

Prendre un verre au bar tout en écoutant la scène locale. Tout public

Mercredi 2023-11-22 19:00:00 fin : 2023-11-22 . 0 EUR.

3 rue Victor Hugo

Nilvange 57240 Moselle Grand Est



Enjoy a drink at the bar while listening to the local scene

Disfrute de una copa en el bar mientras escucha la música local

In der Bar einen Drink zu sich nehmen und dabei der lokalen Szene lauschen

