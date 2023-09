LES MAMANS DU CONGO ET RROBIN 3 rue Victor Hugo Nilvange, 18 novembre 2023, Nilvange.

Nilvange,Moselle

Ce mariage inédit entre le rap et l’héritage culturel Kongo est le fruit de la rencontre, au cœur de Brazzaville, entre le producteur RROBIN et Gladys Samba, leader du groupe féminin Les Mamans du Congo. Les percussions électronisées et le grime du premier portent les propos engagés de la seconde, alternant entre voix suave et rap puissant. L’exode rural poussé par la misère (« Bordel de Rap »), l’émancipation des femmes face à la famille et au patriarcat (« Boum ») sont quelques-uns des sujets propulsés par cette sono mondiale, bande-son idéale des luttes présentes et futures.. Tout public

Samedi 2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . 0 EUR.

3 rue Victor Hugo

Nilvange 57240 Moselle Grand Est



This unprecedented marriage of rap and Kongo cultural heritage is the fruit of a meeting, in the heart of Brazzaville, between producer RROBIN and Gladys Samba, leader of the women’s group Les Mamans du Congo. The former’s electronic percussion and grime carry the latter’s committed lyrics, alternating between suave vocals and powerful rap. Rural exodus driven by poverty (« Bordel de Rap »), women’s emancipation from family and patriarchy (« Boum ») are just some of the subjects propelled by this global soundtrack, the ideal soundtrack for present and future struggles.

Esta unión sin precedentes entre el rap y el patrimonio cultural kongo es fruto de un encuentro en el corazón de Brazzaville entre el productor RROBIN y Gladys Samba, líder del grupo de mujeres Les Mamans du Congo. La percusión electrónica y el grime del primero transportan las letras comprometidas de la segunda, que alterna voces suaves y rap potente. El éxodo rural impulsado por la pobreza (« Bordel de Rap ») y la emancipación de las mujeres de la familia y el patriarcado (« Boum ») son sólo algunos de los temas propulsados por esta banda sonora global, la banda sonora ideal para las luchas presentes y futuras.

Diese einzigartige Verbindung zwischen Rap und dem kulturellen Erbe der Kongo ist das Ergebnis eines Treffens zwischen dem Produzenten RROBIN und Gladys Samba, der Leiterin der Frauengruppe Les Mamans du Congo, im Herzen von Brazzaville. Die elektronische Perkussion und der Grime des ersten tragen die engagierten Aussagen der zweiten, die zwischen sanfter Stimme und kraftvollem Rap wechselt. Die von der Armut getriebene Landflucht (« Bordel de Rap »), die Emanzipation der Frauen gegenüber der Familie und dem Patriarchat (« Boum ») sind nur einige der Themen, die von diesem weltweiten Soundtrack angetrieben werden, der den idealen Soundtrack für gegenwärtige und zukünftige Kämpfe darstellt.

