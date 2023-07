Visite gourmande de Sarlat, découverte du foie gras 3 rue Tourny Sarlat-la-Canéda, 10 juillet 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Pour tout connaître de l’histoire de Sarlat, cap sur l’incontournable visite découverte. Suivez nos guides conférencières pour une visite de 1h00 dans les ruelles tortueuses de Sarlat ! Cette visite sera suivie d’une initiation et dégustation de foie gras.

Les lundis la dégustation sera réalisée dans la boutique Rougié (3 rue Lakanal) et les vendredis dans la boutique Pélégris (5 place de la Liberté).

2023-07-10 fin : 2023-07-10 18:30:00. EUR.

3 rue Tourny

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



If you want to learn all about Sarlat?s history, why not take a discovery tour? Follow our guides on a 1-hour tour of Sarlat’s winding streets! The tour will be followed by a foie gras initiation and tasting.

On Mondays, the tasting will take place in the Rougié boutique (3 rue Lakanal) and on Fridays in the Pélégris boutique (5 place de la Liberté)

Si desea conocer la historia de Sarlat, no se pierda la visita guiada. Siga a nuestros guías en un recorrido de una hora por las sinuosas calles de Sarlat La visita irá seguida de una sesión de iniciación y degustación de foie gras.

Los lunes, la degustación tendrá lugar en la tienda Rougié (3 rue Lakanal) y los viernes en la tienda Pélégris (5 place de la Liberté)

Wenn Sie alles über die Geschichte von Sarlat erfahren möchten, sollten Sie die unumgängliche Entdeckungstour machen. Folgen Sie unseren Fremdenführerinnen auf einem 1-stündigen Rundgang durch die verwinkelten Gassen von Sarlat! Im Anschluss an diese Besichtigung folgt eine Einführung und Verkostung von Foie Gras.

Montags findet die Verkostung in der Boutique Rougié (3 rue Lakanal) und freitags in der Boutique Pélégris (5 place de la Liberté) statt

