Légendes et Croyances – Visite théâtralisée 3 rue Saint-Thibault Provins, 21 octobre 2023, Provins.

Provins,Seine-et-Marne

Venez à la rencontre du « Meneu de loups », personnage envoûtant qui vous contera de fabuleuses histoires dans les mystérieux Souterrains de Provins !.

2023-10-21 18:00:00 fin : 2023-01-06 . EUR.

3 rue Saint-Thibault Les Souterrains de Provins

Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France



Come and meet the « Meneu de loups », a bewitching character who will tell you fabulous stories in the mysterious Underground of Provins!

Venga a conocer al « Meneu de loups », un personaje hechizante que le contará fabulosas historias en los misteriosos pasadizos subterráneos de Provins

Treffen Sie den « Meneu de loups », eine bezaubernde Figur, die Ihnen in den geheimnisvollen Unterführungen von Provins fabelhafte Geschichten erzählen wird!

