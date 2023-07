Les Sabots d’Avaux 3, Rue Saint-Rémy Avaux, 12 juillet 2023, Avaux.

Avaux,Ardennes

Balades tenue en main pour particuliers, comités d’entreprise ou associations.Balades de 30 minutes à 3h aux alentours d’Avaux ou dans un rayon de 50km du domicile.Sur réservation..

3, Rue Saint-Rémy

Avaux 08190 Ardennes Grand Est



Strolls held in hand for individuals, works councils or associations. 30 minutes to 3 hours strolls around Avaux or within a radius of 50km from home.

Visitas guiadas para particulares, empresas o asociaciones, de 30 minutos a 3 horas en los alrededores de Avaux o en un radio de 50 km de la casa, previa reserva.

Handgeführte Ausflüge für Privatpersonen, Betriebsräte oder Vereine.30-minütige bis 3-stündige Ausflüge in der Umgebung von Avaux oder in einem Umkreis von 50 km vom Wohnort.Auf Reservierung.

