Saison Théâtre à Pau : Les règles du savoir-vivre dans la société moderne 3 Rue Saint-Louis Pau, 13 février 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Durée 1h

Texte Jean-Luc Lagarce / mise en scène Marcial Di Fonzo Bo / avec Catherine Hiegel / assistanat à la mise en scène Antoine Michaëlis / costumes Atelier Mine Verges / maquillage Cécile Kretschmar / création musique-son Étienne Bonhomme / lumières Martin Teruel / production Comédie de Caen – CDN de Normandie / coproduction Le Théâtre de la Porte Saint-Martin – Paris / texte publié aux éditions Les Solitaires intempestifs.

Le metteur en scène Marcial di Fonzo Bo créé pour la grande Catherine Hiegel, sociétaire honoraire de la Comédie-Française, le célèbre monologue de Jean-Luc Lagarce. Une soirée pour découvrir l’œuvre d’un auteur majeur de la seconde partie du XXe siècle avec une interprète d’exception..

2024-02-13 fin : 2024-02-13 . EUR.

3 Rue Saint-Louis Théâtre Saint-Louis

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Duration 1h

Text Jean-Luc Lagarce / directed by Marcial Di Fonzo Bo / starring Catherine Hiegel / assistant director Antoine Michaëlis / costumes Atelier Mine Verges / make-up Cécile Kretschmar / music and sound by Étienne Bonhomme / lighting by Martin Teruel / production Comédie de Caen ? CDN de Normandie / coproduction Le Théâtre de la Porte Saint-Martin – Paris / text published by Les Solitaires intempestifs.

Director Marcial di Fonzo Bo creates Jean-Luc Lagarce’s famous monologue for the great Catherine Hiegel, honorary member of the Comédie-Française. An evening to discover the work of a major author of the second half of the 20th century, with an exceptional performer.

Duración 1 hora

Escrita por Jean-Luc Lagarce / dirigida por Marcial Di Fonzo Bo / protagonizada por Catherine Hiegel / ayudante de dirección Antoine Michaëlis / vestuario de Atelier Mine Verges / maquillaje de Cécile Kretschmar / música y sonido de Étienne Bonhomme / iluminación de Martin Teruel / producida por Comédie de Caen ? CDN de Normandie / coproducido por Le Théâtre de la Porte Saint-Martin – París / texto publicado por Les Solitaires intempestifs.

El director Marcial di Fonzo Bo crea el célebre monólogo de Jean-Luc Lagarce para la gran Catherine Hiegel, miembro honorario de la Comédie-Française. Una velada para descubrir la obra de un dramaturgo mayor de la segunda mitad del siglo XX con un intérprete excepcional.

Dauer 1 Stunde

Text Jean-Luc Lagarce / Inszenierung Marcial Di Fonzo Bo / mit Catherine Hiegel / Regieassistenz Antoine Michaëlis / Kostüme Atelier Mine Verges / Make-up Cécile Kretschmar / Musik- und Soundkreation Étienne Bonhomme / Licht Martin Teruel / Produktion Comédie de Caen ? CDN de Normandie / Koproduktion Le Théâtre de la Porte Saint-Martin – Paris / Text veröffentlicht bei Les Solitaires intempestifs.

Der Regisseur Marcial di Fonzo Bo kreiert für die große Catherine Hiegel, Ehrenmitglied der Comédie-Française, den berühmten Monolog von Jean-Luc Lagarce. Ein Abend, um das Werk eines bedeutenden Autors der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit einer außergewöhnlichen Interpretin zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-12 par OT Pau