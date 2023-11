V.19 – Prêts ? .. Partez ! 3 Rue Saint-Louis Pau, 13 janvier 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Traditionnel spectacle de sketches et chansons de l’Art Scène Théâtre.

Le sport dans tous ses états est à l’honneur en cette année de jeux Olympiques.

Vendredi et samedi, ce seront 60 comédiens et chanteurs qui vont offrir un moment de rires au public, entre sketches humoristiques et chansons. Équipes indolentes, participants pas très motivés, compétiteurs prêts à tout, ils seront tous là, pour le meilleur et pour le rire!

Attention : les spectacles de vendredi et samedi sont différents (60 comédiens à chaque fois)

Mise en scène : Frederic Fuertes et Sophie Marion

Chorégraphie : Séverine Rollin

Mise en place : Esther Mengual

Tous public – 120 minutes.

2024-01-13 fin : 2024-01-13 . EUR.

3 Rue Saint-Louis Théâtre Saint-Louis

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Art Scène Théâtre?s traditional show of sketches and songs.

Sport in all its forms is in the spotlight in this year of the Olympic Games.

On Friday and Saturday, 60 comedians and singers will be on hand to provide the audience with a moment of laughter, between humorous sketches and songs. Indolent teams, unmotivated participants, competitors ready for anything – they’ll all be there, for fun and laughter!

Please note: Friday and Saturday’s shows are different (60 comedians each time)

Director: Frederic Fuertes and Sophie Marion

Choreography: Séverine Rollin

Mise en place: Esther Mengual

All audiences ? 120 minutes

El tradicional espectáculo de sketches y canciones de Art Scène Théâtre.

El deporte en todas sus formas es el centro de atención en este año de Juegos Olímpicos.

El viernes y el sábado, 60 cómicos y cantantes ofrecerán al público una hilarante mezcla de sketches y canciones. Equipos indolentes, participantes desmotivados, competidores dispuestos a todo: ¡todos estarán allí, por lo mejor y por las risas!

Atención: los espectáculos del viernes y del sábado son diferentes (60 cómicos cada vez)

Dirección: Frederic Fuertes y Sophie Marion

Coreografía: Séverine Rollin

Puesta en escena: Esther Mengual

Todos los públicos ? 120 minutos

Traditionelle Sketch- und Liedershow des Art Scène Theaters.

Im Jahr der Olympischen Spiele steht der Sport in all seinen Facetten im Mittelpunkt.

Am Freitag und Samstag werden 60 Schauspieler und Sänger dem Publikum einen Moment des Lachens bieten, zwischen humorvollen Sketchen und Liedern. Träge Mannschaften, unmotivierte Teilnehmer, zu allem bereite Wettkämpfer – sie alle werden hier sein, für das Beste und für das Lachen!

Achtung: Die Shows am Freitag und Samstag sind unterschiedlich (jeweils 60 Darsteller)

Regie: Frederic Fuertes und Sophie Marion

Choreografie: Séverine Rollin

Regie: Esther Mengual

Für alle Zuschauer ? 120 Minuten

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Pau