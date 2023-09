Dans les yeux d’Emilie 3 Rue Saint-Louis Pau, 31 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Comédie musicale sur les airs de Joe Dassin

Emilie n’est pas très jolie. Et elle vieillit dans son manoir, toute seule avec sa mère, l’intrigante Reine. C’est très dur pour une princesse de ne pas arriver à se marier. Et quand on a tout essayé, quand il n’y a plus d’espoir, il faut recourir à des moyens extrêmes, voir même à de la sorcellerie…Et si la sorcière la plus douée du Royaume arrivait par une incantation à faire apparaître l’homme idéal ? Tout pourrait être beau, si ladite sorcière n’était pas alcoolique. Et si elle ne faisait pas apparaître n’importe qui, n’importe quand… Un grand moment de rires, de joie et de chansons!

Une comédie musicale complètement inattendue sur les plus grands succès de Joe Dassin!

Mise en scène: Frédéric Fuertes.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

3 Rue Saint-Louis Théâtre Saint Louis

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Musical comedy to the tune of Joe Dassin

Emilie isn’t very pretty. And she’s growing old in her manor, all alone with her mother, the scheming Queen. It’s very hard for a princess not to be able to get married. And when you’ve tried everything, when there’s no hope left, you have to resort to extreme means, even witchcraft… What if the most gifted witch in the kingdom could conjure up the perfect man with a simple incantation? All might be well, if the witch weren’t an alcoholic. And what if she couldn’t make anyone appear at any time? A great moment of laughter, joy and song!

A completely unexpected musical comedy based on Joe Dassin’s greatest hits!

Directed by Frédéric Fuertes

Comedia musical al son de Joe Dassin

Emilie no es muy guapa. Y está envejeciendo en su mansión, sola con su madre, la intrigante Reina. Es muy duro para una princesa no poder casarse. Y cuando ya lo ha intentado todo, cuando ya no queda esperanza, tiene que recurrir a medios extremos, incluso a la brujería… ¿Y si la bruja más dotada del reino pudiera conjurar al hombre ideal con un solo encantamiento? Todo podría ser hermoso, si la bruja no fuera alcohólica. ¿Y si pudiera hacer aparecer a cualquiera en cualquier momento? ¡Un momento de risas, alegría y canciones!

¡Una comedia musical totalmente inesperada basada en los grandes éxitos de Joe Dassin!

Dirigida por Frédéric Fuertes

Musical zu den Melodien von Joe Dassin

Emilie ist nicht besonders hübsch. Und sie wird in ihrem Herrenhaus alt, ganz allein mit ihrer Mutter, der intriganten Königin. Es ist sehr schwer für eine Prinzessin, wenn sie es nicht schafft, zu heiraten. Und wenn man alles versucht hat, wenn es keine Hoffnung mehr gibt, muss man zu extremen Mitteln greifen, ja sogar zur Hexerei… Was wäre, wenn die begabteste Hexe des Königreichs mit einem Zauberspruch den perfekten Mann herbeizaubern könnte? Alles könnte schön sein, wenn die Hexe nicht alkoholabhängig wäre. Und wenn sie nicht jeden zu jeder Zeit herbeizaubern würde? Ein großer Moment des Lachens, der Freude und der Lieder!

Ein völlig unerwartetes Musical mit den größten Hits von Joe Dassin!

Regie: Frédéric Fuertes

