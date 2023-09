Let’s Show 3 Rue Saint-Louis Pau, 31 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Un spectacle musicale 100 live

Les plus grands tubes chantés et dansés pendant une heure et demie ! 6 chanteuses et chanteurs vont interpréter des tubes intemporels des années 70 à nos jours dans une ambiance de fête ! 6 danseurs accompagnent le show pour un moment de joie.

Venez chanter et danser avec nous pour la dernière soirée de l’année!

Mise en scène : Frédéric Fuertes

Chorégraphies : Frédéric Fuertes et Séverine Rolin.

2023-12-31

3 Rue Saint-Louis Théâtre Saint Louis

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A 100% live musical show

The greatest hits sung and danced for an hour and a half! 6 singers perform timeless hits from the 70s to the present day in a party atmosphere! 6 dancers accompany the show for a moment of joy.

Come and sing and dance with us for the last evening of the year!

Director: Frédéric Fuertes

Choreography: Frédéric Fuertes and Séverine Rolin

Un espectáculo musical 100% en directo

¡Los grandes éxitos cantados y bailados durante hora y media! ¡6 cantantes interpretan éxitos intemporales desde los años 70 hasta nuestros días en un ambiente de fiesta! 6 bailarines acompañan el espectáculo para un momento de alegría.

¡Venga a cantar y bailar con nosotros en la última noche del año!

Dirección: Frédéric Fuertes

Coreografía: Frédéric Fuertes y Séverine Rolin

Eine musikalische Show 100 live

Die größten Hits werden eineinhalb Stunden lang gesungen und getanzt! 6 Sängerinnen und Sänger werden zeitlose Hits von den 70er Jahren bis heute in einer ausgelassenen Stimmung interpretieren! 6 Tänzerinnen und Tänzer begleiten die Show und sorgen für einen fröhlichen Moment.

Singen und tanzen Sie mit uns am letzten Abend des Jahres!

Regie: Frédéric Fuertes

Choreographien: Frédéric Fuertes und Séverine Rolin

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Pau