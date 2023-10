Les Rustres 3 Rue Saint-Louis Pau, 14 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Féroce satire de la bourgeoisie commerçante vénitienne du XVIIIème, Les Rustres reste le chef-d’œuvre féministe de Goldoni.

« A la maison, c’est moi qui commande !» : le ton est donné : on ne s’amuse guère chez Lunardo ! Les femmes doivent rester à la maison : pas question d’aller s’encanailler au Carnaval, pas même au Carnaval de Venise, et surtout pas masquées.

Chez Lunardo, bourgeois vénitien, la méfiance à l’égard des femmes confine à l’absurde.

Ses compères Simon et Canciano lui ressemblent et s’assemblent !

D’un côté du ring, les hommes, misogynes, autoritaires, obstinés et réactionnaires.

De l’autre, les femmes, soumises mais rusées, épatantes de bonheur et tendues vers la liberté….

3 Rue Saint-Louis Théâtre Saint-Louis

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A ferocious satire of the 18th-century Venetian merchant bourgeoisie, Les Rustres remains Goldoni?s feminist masterpiece.

« At home, I’m in charge! the tone is set: there’s no fun to be had at Lunardo’s! Women are expected to stay at home: there’s no question of going to the Carnival, not even the Venice Carnival, and certainly not wearing masks.

For Lunardo, a Venetian bourgeois, mistrust of women borders on the absurd.

His companions Simon and Canciano are just like him, and they get together!

On one side of the ring, the men are misogynistic, authoritarian, stubborn and reactionary.

On the other, the women, submissive but cunning, stunningly happy and striving for freedom…

Sátira feroz de la burguesía mercantil veneciana del siglo XVIII, Les Rustres sigue siendo la obra maestra feminista de Goldoni.

« ¡En casa, mando yo! el tono está marcado: ¡la casa de Lunardo no es un lugar divertido! Las mujeres tienen que quedarse en casa: no es cuestión de ir al Carnaval, ni siquiera al de Venecia, y menos con máscaras.

Para Lunardo, un burgués veneciano, la desconfianza hacia las mujeres roza el absurdo.

Sus compañeros Simón y Canciano son como él, ¡y se juntan!

A un lado del ring, los hombres, misóginos, autoritarios, testarudos y reaccionarios.

En el otro, las mujeres, sumisas pero astutas, asombrosamente felices y que luchan por la libertad…

Goldonis feministisches Meisterwerk ist eine heftige Satire auf die venezianische Handelsbourgeoisie des 18. Jahrhunderts.

« Zu Hause habe ich das Sagen! » ist der Ton angegeben: Bei Lunardo ist nicht viel los! Frauen müssen zu Hause bleiben: Keine Chance, sich beim Karneval zu vergnügen, nicht einmal beim Karneval in Venedig, und schon gar nicht maskiert.

Bei Lunardo, einem venezianischen Bürger, grenzt das Misstrauen gegenüber Frauen an Absurdität.

Seine Gefährten Simon und Canciano sind ihm ähnlich und passen zusammen!

Auf der einen Seite des Rings stehen die Männer, frauenfeindlich, autoritär, eigensinnig und reaktionär.

Auf der anderen Seite die Frauen, unterwürfig, aber gerissen, umwerfend glücklich und nach Freiheit strebend…

