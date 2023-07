Saison Théâtre à Pau : Gisèle Halimi, une farouche liberté 3 Rue Saint-Louis Pau, 24 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h15

Texte Gisèle Halimi et Annick Cojean / adaptation Agnès Harel, Philippine Pierre Brossolette et Lena Paugam / mise en scène Lena Paugam / avec Ariane Ascaride et Philippine Pierre Brossolette assistanat à la mise en scène Mégane Arnaud scénographie Clara Georges Sartorio création sonore Félix Mirabel création vidéo Katell Paugam création lumière Alexis Beyer / production La Scala Paris / avec le soutien de Grasset.

À partir des entretiens entre la journaliste Annick Cojean et l’avocate Gisèle Halimi, la metteuse en scène Lena Paugam raconte soixante-dix ans de combats, d’engagement au service de la justice et de la cause des femmes menés par une femme d’exception, interprétée à deux voix par Ariane Ascaride et Philippine Pierre Brossolette..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

3 Rue Saint-Louis Théâtre Saint-Louis

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1h15

Written by Gisèle Halimi and Annick Cojean / adapted by Agnès Harel, Philippine Pierre Brossolette and Lena Paugam / directed by Lena Paugam / with Ariane Ascaride and Philippine Pierre Brossolette assistant director Mégane Arnaud scenography Clara Georges Sartorio sound design Félix Mirabel video design Katell Paugam lighting design Alexis Beyer / produced by La Scala Paris / with the support of Grasset.

Based on interviews between journalist Annick Cojean and lawyer Gisèle Halimi, director Lena Paugam recounts seventy years of struggle and commitment to justice and the cause of women, led by an exceptional woman, interpreted in two voices by Ariane Ascaride and Philippine Pierre Brossolette.

Duración: 1h15

Escrita por Gisèle Halimi y Annick Cojean / adaptada por Agnès Harel, Philippine Pierre Brossolette y Lena Paugam / dirigida por Lena Paugam / protagonizada por Ariane Ascaride y Philippine Pierre Brossolette asistente de dirección Mégane Arnaud escenografía Clara Georges Sartorio diseño de sonido Félix Mirabel diseño de vídeo Katell Paugam diseño de iluminación Alexis Beyer / producida por La Scala París / con el apoyo de Grasset.

A partir de entrevistas entre la periodista Annick Cojean y la abogada Gisèle Halimi, la directora Lena Paugam relata setenta años de lucha y compromiso por la justicia y la causa de las mujeres liderados por una mujer excepcional, interpretada a dos voces por Ariane Ascaride y Philippine Pierre Brossolette.

Dauer: 1h15

Text Gisèle Halimi und Annick Cojean / Bearbeitung Agnès Harel, Philippine Pierre Brossolette und Lena Paugam / Inszenierung Lena Paugam / mit Ariane Ascaride und Philippine Pierre Brossolette Regieassistenz Mégane Arnaud Bühnenbild Clara Georges Sartorio Tonschöpfung Félix Mirabel Videokreation Katell Paugam Lichtschöpfung Alexis Beyer / Produktion La Scala Paris / mit der Unterstützung von Grasset.

Ausgehend von den Gesprächen zwischen der Journalistin Annick Cojean und der Anwältin Gisèle Halimi erzählt die Regisseurin Lena Paugam von siebzig Jahren Kampf und Engagement für die Gerechtigkeit und die Sache der Frauen, die von einer außergewöhnlichen Frau geführt wurden. Ariane Ascaride und Philippine Pierre Brossolette spielen die Rolle der zweistimmigen Interpretin.

