CONFÉRENCE HOWARD BRADLEY 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens, 28 novembre 2023, Saint-Gaudens.

Saint-Gaudens,Haute-Garonne

« Horloges d’édifices des Pyrénées centrales, un voyage de découverte ».

2023-11-28 fin : 2023-11-28 19:00:00. .

3 Rue Saint-Jean AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE CŒUR ET COTEAUX DE COMMINGES

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie



« Building clocks in the Central Pyrenees, a voyage of discovery »

« Relojes en edificios de los Pirineos Centrales, un viaje de descubrimiento »

« Gebäudeuhren in den Zentralpyrenäen – eine Entdeckungsreise »

