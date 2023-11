NOËL GOURMAND AU DOMAINE DES TROIS MONTS 3 Rue Saint Fiacre Lys-Haut-Layon, 9 décembre 2023, Lys-Haut-Layon.

Lys-Haut-Layon,Maine-et-Loire

Pour bien préparer les fêtes, le Domaine des Trois Monts ouvre ses portes deux samedis consécutifs..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

3 Rue Saint Fiacre TREMONT

Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire



To prepare for the festive season, the Domaine des Trois Monts is opening its doors on two consecutive Saturdays.

Para preparar las fiestas, el Domaine des Trois Monts abre sus puertas dos sábados consecutivos.

Um sich gut auf die Feiertage vorzubereiten, öffnet die Domaine des Trois Monts ihre Türen an zwei aufeinanderfolgenden Samstagen.

