PORTES OUVERTES AU CLUB D’AÏKIDO 3 Rue Saint-Exupéry Cattenom, 7 septembre 2023, Cattenom.

Cattenom,Moselle

Le Club d’Aïkido vous ouvre ses portes pour en découvrir la discipline et peut-être faire naitre en vous une envie de les rejoindre pour la nouvelle saison.

Tous les jeudis de septembre le club saura vous accueillir et répondre à vos interrogations.. Tout public

Jeudi 2023-09-07 18:30:00 fin : 2023-09-28 . 0 EUR.

3 Rue Saint-Exupéry Dojo Communautaire

Cattenom 57570 Moselle Grand Est



The Aikido Club opens its doors to you to discover the discipline and perhaps inspire you to join them for the new season.

Every Thursday in September, the club will welcome you and answer any questions you may have.

El Club de Aikido te abre sus puertas para que descubras la disciplina y quizás te inspire a unirte a ellos para la nueva temporada.

Todos los jueves de septiembre, el club te dará la bienvenida y responderá a todas tus preguntas.

Der Aikido-Club öffnet seine Türen für Sie, um die Disziplin kennenzulernen und vielleicht in Ihnen den Wunsch zu wecken, sich in der neuen Saison anzuschließen.

Jeden Donnerstag im September wird der Club Sie willkommen heißen und Ihre Fragen beantworten.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT CATTENOM ET ENVIRONS