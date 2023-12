BLÉNOD COMEDY CLUB – KADER BUENO – UN TOUR DE MA VIE 3 rue Saint Epvre Blénod-lès-Pont-à-Mousson Catégories d’Évènement: Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05 Des cours de maths jusqu’à sa matière préférée : la cantine ! C’est d’ailleurs le seul magicien qui fait tout disparaître… sauf son poids ! Kader Bueno, un vrai dernier de la classe qui ambiance les cours faisant de la magie dans toutes les situations. D’un tour de main, il vous embarque avec lui dans son quotidien, agitant les souvenirs de vos années lycée avec rire et nostalgie. À ce jour, il est le plus jeune (et le seul) magicien à avoir fait le Jamel Comedy Club (saison 8) !.

Des cours de maths jusqu'à sa matière préférée : la cantine ! C'est d'ailleurs le seul magicien qui fait tout disparaître… sauf son poids ! Kader Bueno, un vrai dernier de la classe qui ambiance les cours faisant de la magie dans toutes les situations. D'un tour de main, il vous embarque avec lui dans son quotidien, agitant les souvenirs de vos années lycée avec rire et nostalgie. À ce jour, il est le plus jeune (et le seul) magicien à avoir fait le Jamel Comedy Club (saison 8) !Tout public 28 EUR.

3 rue Saint Epvre

Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est

