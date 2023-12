BLÉNOD COMEDY CLUB – PHILIPPE LELLOUCHE – STAND ALONE 3 rue Saint Epvre Blénod-lès-Pont-à-Mousson, 12 janvier 2024, Blénod-lès-Pont-à-Mousson.

Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-12 20:30:00

fin : 2024-01-12

Après avoir triomphé sur les planches, Philippe Lellouche se lance un défi : monter seul sur scène pour une rencontre intime et personnelle avec le public.

Plongez dans ses souvenirs d’enfance, riez de ses premiers émois amoureux sur fond de ‘Hotel California’ et retrouvez-vous dans ses « névroses » actuelles.

Et si c’était mieux avant..? Possible. Mais pas sûr.

Avec son humour réconfortant, il vous embarquera dans un voyage temporel avec autodérision pour un moment de nostalgie heureuse.

Découvrez l’univers original et décalé de Philippe Lellouche qui vous propose un saut dans le temps et partage sa vision du monde dans « Stand Alone », un spectacle qui vous promet une soirée comme vous en attendiez depuis longtemps..

30 EUR.

3 rue Saint Epvre

Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-18 par OT PONT A MOUSSON