Marché de Noël du monastère 3 rue Saint-Benoît Rosheim, 24 novembre 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Les sœurs Bénédictines vous accueillent au rez-de-chaussée de leur hostellerie où vous trouverez de nombreuses idées cadeaux : produits monastiques, crèches, artisanat et décorations de Noël réalisés par les sœurs et leurs amis. Les bénéfices de ces ventes serviront aux travaux de rénovation..

2023-11-24 fin : 2023-11-26 17:00:00. EUR.

3 rue Saint-Benoît

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



The Benedictine nuns welcome you to the first floor of their hostelry where you will find many gift ideas: monastic products, cribs, crafts and Christmas decorations made by the nuns and their friends. The profits from these sales will be used for the renovation work.

Las monjas benedictinas le dan la bienvenida a la planta baja de su hospedería, donde encontrará muchas ideas para regalar: productos monásticos, cunas, artesanía y adornos navideños hechos por las monjas y sus amigos. Los beneficios de estas ventas se destinarán a las obras de renovación.

Die Benediktinerinnen empfangen Sie im Erdgeschoss ihrer Hostellerie, wo Sie zahlreiche Geschenkideen finden: Klosterprodukte, Krippen, Kunsthandwerk und Weihnachtsdekorationen, die von den Schwestern und ihren Freunden hergestellt wurden. Der Erlös aus diesen Verkäufen wird für die Renovierungsarbeiten verwendet.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile