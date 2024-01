Conférence « Une année d’actualité de l’Unité d’archéologie de Château-Thierry » 3 Rue Robert Lecart Château-Thierry, samedi 3 février 2024.

Château-Thierry Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 14:00:00

fin : 2024-02-03

Retour sur « Une année d’actualité de l’Unité d’archéologie de Château-Thierry » conférence animée par Thomas Guérin, directeur du patrimoine de la Ville de Château-Thierry.

La société historique et archéologique de Château-Thierry vous invite le samedi 3 février 2024 à 14 heures, au centre social La Rotonde.

« L’Unité d’Archéologie de Château-Thierry exposera aux membres de la société historique et archéologique ses activités au cours de l’année 2023. À cette occasion, on abordera les grands projets archéologiques ainsi que les activités de suivi de travaux et de diagnostics réalisés tout au long de l’année. Des apports intéressants pour l’histoire de Château-Thierry ont été collectés au gré de ces travaux, au Musée Jean de La Fontaine, à l’église Saint-Crépin ou encore aux Vaucrises. La finalisation du rapport d’Épaux-Bézu est aussi l’occasion d’aborder en détail les résultats de cette fouille archéologique réalisée il y a quelques années maintenant, et d’évoquer son impact sur la compréhension du peuplement antique de la région. Enfin, on saisira l’occasion de cette conférence pour présenter en détail différents projets dans lesquels l’Unité d’Archéologie municipale est impliquée, de Laon à Cisnădie en Roumanie. »

.

3 Rue Robert Lecart

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France



