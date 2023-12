Concert de gala de l’harmonie 3 rue René Le Guen Kaysersberg Vignoble, 13 avril 2024, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 21:00:00

fin : 2024-04-13 22:30:00

Ce concert est un voyage musical sur le thème de la croisière proposé par la trentaine de musiciens et leur chef d’orchestre..

Le centre CCAS de Kaysersberg accueille le grand concert l’harmonie municipale de Fréland. Préparez vous pour un voyage musical, accompagnés par la trentaine de musiciens et leur chef à la baguette, Alain ANCEL.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les mélomanes.

EUR.

3 rue René Le Guen

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-19 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg