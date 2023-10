Salon – Livres et vous 3 rue René Le Guen Kaysersberg Vignoble, 28 octobre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Lors de cette journée: rencontres d’auteurs, table ronde, balade contée et activités diverses..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 18:00:00. EUR.

3 rue René Le Guen

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



During this day: meetings with authors, round table, storytelling walk and various activities.

La jornada incluirá charlas de autores, una mesa redonda, un paseo narrativo y diversas actividades.

An diesem Tag: Autorentreffen, Podiumsdiskussion, Märchenwanderung und verschiedene Aktivitäten.

