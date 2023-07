Scène nationale : Musique – Antoine Tato Garcia 3 rue René Duvert Boucau, 17 février 2024, Boucau.

Boucau,Pyrénées-Atlantiques

Guitariste, chanteur, auteur compositeur, interprète, Antoine Tato Gracia est l’un des plus fervents ambassadeurs de la rumba catalane.

Dans son dernier album, Rumbason, il explore une rumba résolument moderne, où il s’affranchit des codes de la rumba catalane classique pour surfer sur le son cubain et le jazz méditerranéen..

3 rue René Duvert Centre culturel Paul Vaillant Couturier

Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Guitarist, singer, songwriter and performer, Antoine Tato Gracia is one of the most fervent ambassadors of Catalan rumba.

In his latest album, Rumbason, he explores a resolutely modern rumba, freeing himself from the codes of classic Catalan rumba to surf on the Cuban sound and Mediterranean jazz.

Guitarrista, cantante, compositor e intérprete, Antoine Tato Gracia es uno de los más fervientes embajadores de la rumba catalana.

En su último álbum, Rumbason, explora una forma de rumba decididamente moderna, liberándose de los códigos de la rumba catalana clásica para surfear sobre el sonido cubano y el jazz mediterráneo.

Antoine Tato Gracia, Gitarrist, Sänger, Autor, Komponist und Interpret, ist einer der leidenschaftlichsten Botschafter der katalanischen Rumba.

In seinem letzten Album Rumbason erkundet er eine entschieden moderne Rumba, in der er sich von den Codes der klassischen katalanischen Rumba befreit, um auf dem kubanischen Sound und dem mediterranen Jazz zu surfen.

