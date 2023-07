Scène nationale : Chansons – Florent Marchet « Graden Party Tour » 3 Rue René Duvert Boucau, 12 décembre 2023, Boucau.

Boucau,Pyrénées-Atlantiques

Le chanteur nous propose d’entrer en chanson dans son univers pop et enjoué pour nous raconter des histoires de familles, de voisins , d’amis , inspirées des quartiers résidentiels Français.

Un concert plein d’humour sur notre société post-covid..

2023-12-12 fin : 2023-12-12 22:00:00. .

3 Rue René Duvert Centre Culturel Paul Vaillant Couturier

Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The singer invites us into his playful pop universe to tell us stories of families, neighbors and friends, inspired by French residential neighborhoods.

A concert full of humor about our post-covid society.

El cantante nos invita a su universo pop lúdico para contarnos historias sobre familias, vecinos y amigos, inspiradas en los barrios residenciales franceses.

Un concierto lleno de humor sobre nuestra sociedad poscovida.

Der Sänger lädt uns ein, in sein poppiges und verspieltes Universum zu singen und uns Geschichten von Familien, Nachbarn und Freunden zu erzählen, die von französischen Wohnvierteln inspiriert sind.

Ein Konzert voller Humor über unsere Post-Covid-Gesellschaft.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme Pays Basque