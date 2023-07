Scène nationale : Théatre « Salle des Fêtes » 3 rue René Duvert Boucau, 9 novembre 2023, Boucau.

Boucau,Pyrénées-Atlantiques

En coréalisation avec l’OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine) : Salle des Fêtes , par Baptiste Amann

Avec sa compagne Suzanne, Marion a décidé de soutenir son frère Samuel dans le cadre d’un projet de vie. Ils achètent une usine désaffectée à rénover (avec 3 écluses dans le lot d’achat). En plein période de crue, nos jeunes propriétaires se retrouvent plongés dans une tourmente politique..

2023-11-09

3 rue René Duvert Centre culturel Paul Vaillant Couturier

Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In co-production with OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine): Salle des Fêtes , by Baptiste Amann

With her partner Suzanne, Marion has decided to support her brother Samuel in a life project. They bought a disused factory to renovate (with 3 locks in the purchase package). In the middle of a flood, our young owners find themselves caught up in political turmoil.

En coproducción con OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine): Salle des Fêtes , de Baptiste Amann

Con su compañera Suzanne, Marion ha decidido apoyar a su hermano Samuel en el marco de un proyecto de vida. Compraron una fábrica en desuso para renovarla (con 3 cerraduras en el paquete de compra). En medio de una inundación, los jóvenes propietarios se ven envueltos en la agitación política.

In Koproduktion mit dem OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine): Salle des Fêtes , von Baptiste Amann

Zusammen mit ihrer Lebensgefährtin Suzanne hat Marion beschlossen, ihren Bruder Samuel bei einem Lebensprojekt zu unterstützen. Sie kaufen eine stillgelegte Fabrik, die renoviert werden soll (mit 3 Schleusen im Kaufpaket). Mitten in der Hochwasserperiode geraten unsere jungen Eigentümer in politische Turbulenzen.

