Scène nationale : Musique / Théatre – Thomas Fersen 3 rue René Boucau Boucau, 31 janvier 2024, Boucau.

Boucau,Pyrénées-Atlantiques

Pour son nouveau spectacle, Thomas Fersen, auteur-compositeur-interprète, puise sa matière dans son premier roman : Dieu Sur Terre.

A la croisée du théâtre et du concert, le chanteur se fait aussi comédien dans un monologue parlé et chanté.

Une forme originale et poétique dans laquelle nous suivons le héros – un adolescent tendre et farceur qui accompagne l’artiste depuis 30 ans – dans sa quête de liberté. Un spectacle intimiste, aux textes délicieux et bourrés de malice..

2024-01-31 fin : 2024-01-31 21:30:00. .

3 rue René Boucau Centre Culturel Paul Vaillant Couturier

Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Singer-songwriter Thomas Fersen draws material for his new show from his first novel, Dieu Sur Terre.

A cross between theater and concert, the singer also acts in a spoken and sung monologue.

An original, poetic form in which we follow the hero – a tender, playful teenager who has accompanied the artist for 30 years – in his quest for freedom. An intimate show, with delightful, mischievous lyrics.

Para su nuevo espectáculo, el cantautor Thomas Fersen se inspira en su primera novela, Dieu Sur Terre.

A caballo entre el teatro y el concierto, el cantante actúa también en un monólogo hablado y cantado.

Una forma original y poética en la que seguimos al héroe – un adolescente tierno y bromista que acompaña al artista desde hace 30 años – en su búsqueda de la libertad. Es un espectáculo íntimo, con letras deliciosas y traviesas.

Für seine neue Show schöpft der Sänger und Komponist Thomas Fersen den Stoff aus seinem ersten Roman: Dieu Sur Terre.

An der Schnittstelle zwischen Theater und Konzert wird der Sänger in einem gesprochenen und gesungenen Monolog auch zum Schauspieler.

Eine originelle und poetische Form, in der wir dem Helden – einem zärtlichen und scherzhaften Jugendlichen, der den Künstler seit 30 Jahren begleitet – auf seiner Suche nach Freiheit folgen. Eine intime Aufführung mit köstlichen Texten, die vor Schalk strotzen.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme Pays Basque