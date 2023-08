Conférence « Lourdes : la source particulière de la grotte de Massabielle » 3 rue Reine Astrid Lourdes, 14 octobre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le samedi 14 octobre 2023, suivez une conférence donnée par Marie Christine et François Bezard à l’occasion de la sortie du livre « Les effets bénéfiques sur la santé, le bien-être et l’évolution spirituelle des sanctuaires de Lourdes et Bétharram » à l’hôtel Astrid à Lourdes.

> à 17h : Conférence « Lourdes : la source particulière de la grotte de Massabielle »

Lors de sa 9ème apparition le 25 février 1858, l’Immaculée Conception fait jaillir une source au fond de la grotte de Massabielle et donne comme message à Bernadette « Aller boire à la fontaine et vous y laver ». Depuis un siècle et demi, cette eau ne cesse de couler et a contribué à la guérison de 50 malades sur les 70 reconnus guéris par la Science et la Religion. Le sanctuaire autorise à ramener de cette eau chez soi et/ou la boire sur place par les 61 fontaines mises en service. Avant le COVID 19, on pouvait même profiter des bienfaits de cette eau en se baignant dans les 17 baignoires des piscines. Nous vous proposons de découvrir les raisons pour lesquelles cette eau est reconnue mondialement.

Sur réservation aux coordonnées ci-dessous. Tarif unique : 5€.

2023-10-14 17:00:00 fin : 2023-10-14 18:30:00. EUR.

3 rue Reine Astrid LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



On Saturday, October 14, 2023, attend a conference given by Marie Christine and François Bezard to mark the publication of their book « Les effets bénéfiques sur la santé, le bien-être et l?évolution spirituelle des sanctuaires de Lourdes et Bétharram » at the Hotel Astrid in Lourdes.

> at 5pm: Conference « Lourdes: the special source of the Massabielle grotto »

During her 9th apparition on February 25, 1858, the Immaculate Conception caused a spring to gush forth at the bottom of the grotto at Massabielle, and gave Bernadette the message: « Go and drink from the fountain and wash yourselves there ». For the past century and a half, this water has been flowing continuously, helping to cure 50 of the 70 patients recognized as cured by science and religion. The sanctuary allows people to take water home and/or drink it on site from the 61 fountains in operation. Before COVID 19, you could even enjoy the benefits of this water by bathing in the 17 bathtubs in the pools. We invite you to discover the reasons why this water is world-renowned.

Reservations required. Price: 5?

El sábado 14 de octubre de 2023, asista a la conferencia de Marie Christine y François Bezard con motivo de la publicación del libro « Les effets bénéfiques sur la santé, le bien-être et l’évolution spirituelle des sanctuaires de Lourdes et Bétharram » en el Hôtel Astrid de Lourdes.

> a las 17:00 h: conferencia « Lourdes: la fuente especial de la gruta de Massabielle

Durante su novena aparición, el 25 de febrero de 1858, la Inmaculada Concepción hizo brotar una fuente en el fondo de la gruta de Massabielle y dio a Bernadette el mensaje: « Id a beber a la fuente y lavaros allí ». Desde hace siglo y medio, esta agua no ha dejado de manar y ha contribuido a la curación de 50 de los 70 enfermos reconocidos como curados por la ciencia y la religión. El santuario permite a la gente llevarse esta agua a casa y/o beberla in situ de las 61 fuentes en funcionamiento. Antes de COVID 19, incluso se podía disfrutar de los beneficios de esta agua bañándose en las 17 bañeras de las piscinas. Le invitamos a descubrir las razones por las que esta agua es famosa en todo el mundo.

Es necesario reservar, detalles más abajo. Precio: 5?

Besuchen Sie am Samstag, den 14. Oktober 2023, im Hotel Astrid in Lourdes einen Vortrag von Marie Christine und François Bezard anlässlich der Veröffentlichung des Buches « Les effets bénéfiques sur la santé, le bien-être et l’évolution spirituelle des sanctuaires de Lourdes et Bétharram » (Die positiven Auswirkungen der Heiligtümer von Lourdes und Betharram auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und die spirituelle Entwicklung).

> um 17 Uhr: Vortrag « Lourdes: Die besondere Quelle der Grotte von Massabielle »

Bei ihrer neunten Erscheinung am 25. Februar 1858 ließ die Unbefleckte Empfängnis eine Quelle am Boden der Höhle von Massabielle sprudeln und gab Bernadette die Botschaft « Geh und trink aus dem Brunnen und wasch dich dort » mit auf den Weg. Seit anderthalb Jahrhunderten fließt dieses Wasser unaufhörlich und hat zur Heilung von 50 der 70 Kranken beigetragen, die von Wissenschaft und Religion als geheilt anerkannt wurden. Der Schrein erlaubt es, dieses Wasser mit nach Hause zu nehmen und/oder es an Ort und Stelle aus den 61 in Betrieb genommenen Brunnen zu trinken. Vor COVID 19 konnte man sogar von der heilenden Wirkung dieses Wassers profitieren, indem man in den 17 Badewannen der Schwimmbäder badete. Im Folgenden erfahren Sie, warum dieses Wasser weltweit anerkannt ist.

Reservierung unter den unten angegebenen Kontaktdaten erforderlich. Einheitspreis: 5?

