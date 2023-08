Conférence « Lourdes : un lieu unique au monde de guérisons reconnues par la Science et la Religion » 3 rue Reine Astrid Lourdes, 12 octobre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le jeudi 12 octobre 2023, suivez une conférence donnée par Marie Christine et François Bezard à l’occasion de la sortie du livre « Les effets bénéfiques sur la santé, le bien-être et l’évolution spirituelle des sanctuaires de Lourdes et Bétharram » à l’hôtel Roc de Massabielle à Lourdes.

> à 17h : Conférence « Lourdes : un lieu unique au monde de guérisons reconnues par la Science et la Religion »

Depuis 1858, le sanctuaire de Lourdes a enregistré 7500 guérisons déclarées et 70 authentifiées par la Science et la Religion. C’est le seul sanctuaire au monde où autant de guérisons se manifestent et font l’objet d’un protocole d’étude long et rigoureux. En effet, médecins spécialistes du monde entier et religieux catholiques dont l’évêque du diocèse examinent très sérieusement le cas du malade avant de reconnaitre la guérison. Nous vous proposons de vous expliquer ce processus qui permet de mieux comprendre la renommée mondiale du sanctuaire dans ce domaine.

Sur réservation aux coordonnées ci-dessous. Tarif unique : 5€.

2023-10-12 17:00:00 fin : 2023-10-12 18:30:00. EUR.

3 rue Reine Astrid LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



On Thursday, October 12, 2023, attend a conference given by Marie Christine and François Bezard to mark the publication of the book « Les effets bénéfiques sur la santé, le bien-être et l?évolution spirituelle des sanctuaires de Lourdes et Bétharram » at the Hotel Roc de Massabielle in Lourdes.

> at 5pm: Conference « Lourdes: a unique place in the world for cures recognized by Science and Religion »

Since 1858, the Lourdes sanctuary has recorded 7,500 declared cures and 70 authenticated by Science and Religion. It is the only sanctuary in the world where so many healings have been reported, and have been the subject of a long and rigorous study protocol. Specialist doctors from all over the world and Catholic clerics, including the diocesan bishop, examine the patient?s case very carefully before recognizing the cure. Here we explain this process, which helps to explain the sanctuary?s worldwide reputation in this field.

Reservations required. Price: 5?

El jueves 12 de octubre de 2023, asista a la conferencia de Marie Christine y François Bezard con motivo de la publicación del libro « Les effets bénéfiques sur la santé, le bien-être et l’évolution spirituelle des sanctuaires de Lourdes et Bétharram » en el Hôtel Roc de Massabielle de Lourdes.

> a las 17:00 h: Conferencia « Lourdes: un lugar único en el mundo para las curaciones reconocidas por la Ciencia y la Religión »

Desde 1858, el santuario de Lourdes ha registrado 7.500 curaciones declaradas y 70 autentificadas por la Ciencia y la Religión. Es el único santuario del mundo en el que se han registrado tantas curaciones, que son objeto de un largo y riguroso protocolo de estudio. Médicos especialistas de todo el mundo y religiosos católicos, incluido el obispo diocesano, examinan muy seriamente el caso del paciente antes de reconocer la curación. Nos gustaría dedicar un momento a explicar este proceso, que ayuda a comprender mejor la reputación mundial del Santuario en este campo.

Las reservas deben hacerse con antelación utilizando los datos de contacto que figuran a continuación. Precio único: 5?

Nehmen Sie am Donnerstag, den 12. Oktober 2023, an einem Vortrag von Marie Christine und François Bezard anlässlich der Veröffentlichung des Buches « Les effets bénéfiques sur la santé, le bien-être et l’évolution spirituelle des sanctuaires de Lourdes et Bétharram » (Die positiven Auswirkungen der Heiligtümer von Lourdes und Betharram auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und die spirituelle Entwicklung) im Hotel Roc de Massabielle in Lourdes teil.

> um 17:00 Uhr: Vortrag « Lourdes: Ein weltweit einzigartiger Ort der von Wissenschaft und Religion anerkannten Heilungen »

Seit 1858 hat der Wallfahrtsort Lourdes 7500 gemeldete und 70 von Wissenschaft und Religion beglaubigte Heilungen verzeichnet. Es ist das einzige Heiligtum der Welt, in dem so viele Heilungen auftreten und Gegenstand eines langen und strengen Untersuchungsprotokolls sind. Fachärzte aus der ganzen Welt und katholische Geistliche, einschließlich des Bischofs der Diözese, untersuchen den Fall des Kranken sehr gründlich, bevor sie die Heilung anerkennen. Wir möchten Ihnen diesen Prozess erläutern, damit Sie den weltweiten Ruf des Heiligtums in diesem Bereich besser verstehen können.

Reservierung unter den unten angegebenen Kontaktdaten erforderlich. Einheitspreis: 5?

Mise à jour le 2023-08-17 par OT de Lourdes|CDT65