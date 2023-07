Exposition Photographique Visions Urbaines à la Galerie Ephémère Léa Lund & Erik K 3 rue réattu Arles, 10 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Visions Urbaines est une exposition pluridisciplinaire qui a pour thématique la vie en milieu urbain, architecture, scènes de rue, graphisme, lignes et courbes, la ville est au coeur de notre quotidien, lieu cosmopolite de savoir et de connaissance..

2023-07-10 10:00:00 fin : 2023-07-31 19:00:00. .

3 rue réattu Galerie Ephémère Léa Lund & Erik K

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Urban Visions is a multi-disciplinary exhibition on the theme of life in an urban environment: architecture, street scenes, graphics, lines and curves, the city is at the heart of our daily lives, a cosmopolitan place of knowledge and understanding.

Visions Urbaines es una exposición multidisciplinar centrada en la vida urbana, la arquitectura, las escenas callejeras, el grafismo, las líneas y las curvas. La ciudad está en el centro de nuestra vida cotidiana, un lugar cosmopolita de conocimiento y comprensión.

Visions Urbaines ist eine multidisziplinäre Ausstellung, die das Leben in der Stadt thematisiert. Architektur, Straßenszenen, Grafikdesign, Linien und Kurven – die Stadt steht im Mittelpunkt unseres Alltags und ist ein kosmopolitischer Ort des Wissens und der Erkenntnis.

