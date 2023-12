Balade ludique à Weiterswiller 3 rue Principale Weiterswiller, 1 janvier 2023, Weiterswiller.

Weiterswiller Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-01 08:00:00

fin : 2023-12-31 19:00:00

Découvrez le patrimoine de Weiterswiller en famille et en vous amusant. Ces balades insolites vous emmènent à la découverte de ces villages à travers un parcours ponctué d’énigmes et adapté à plusieurs tranches d’âges : soyez curieux, observateur et collectez les indices !

Non accessible personne à mobilité réduite et poussette..

Une toute nouvelle balade ludique est à présent disponible en version numérique ou à l’accueil de l’Office de Tourisme. Récupérez le feuillet de visite et partez à l’aventure pour découvrir les nombreux trésors du village de Weiterswiller !

0 EUR.

3 rue Principale

Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre