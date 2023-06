CONCERT / LES GOGUETTES 3 Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges, 3 avril 2024, Thaon-les-Vosges.

Thaon-les-Vosges,Vosges

Prenez simplement quatre zigotos bourrés d’humour qui savent écrire, chanter et jouer de la musique, un public français en manque de chansonniers, un bouche-à-oreille toujours démultiplié, et puis surtout, surtout : une actualité qui ne ramollit jamais, des politiciens qui inlassablement tendent l’autre joue, une intarissable envie de rire à leurs dépens dans la plus pure tradition des bouffons du Roi, et vous obtenez le succès stupéfiant des Goguettes (en trio mais à quatre).

Contrepied Productions

Avec Valentin Vander, Stan, Clémence Monnier et Aurélien Merle

Mise en scène : Yéshé Henneguelle

Création lumière : Anne Muller

Création sonore : Benoit Laur

Costumes : Louisa Gesset-Hernandez

Régie lumière : Vincent Lemaitre

Régie son : Christian Desille. Tout public

Mercredi 2024-04-03 à 20:30:00 ; fin : 2024-04-03 . 23 EUR.

3 Rue Pierre de Coubertin Théâtre de la Rotonde

Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est



Simply take four humourous zigotos who know how to write, sing and play music, a French public in need of songwriters, an ever-growing word-of-mouth, and then, above all: current events that never go soft, politicians who tirelessly turn the other cheek, an inexhaustible desire to laugh at their expense in the purest tradition of the King?s buffoons, and you get the astounding success of Les Goguettes (as a trio, but as a foursome).

Contrepied Productions

With Valentin Vander, Stan, Clémence Monnier and Aurélien Merle

Stage direction: Yéshé Henneguelle

Lighting design: Anne Muller

Sound design: Benoit Laur

Costumes: Louisa Gesset-Hernandez

Lighting director: Vincent Lemaitre

Sound manager: Christian Desille

Basta con coger a cuatro tipos chiflados y llenos de humor que saben escribir, cantar y tocar música, un público francés necesitado de cantautores, un boca a boca que no deja de multiplicarse y, sobre todo, una actualidad que nunca se suaviza, unos políticos que ponen incansablemente la otra mejilla, unas ganas inagotables de reírse a su costa en la más pura tradición de los bufones del Rey, y se obtiene el asombroso éxito de Les Goguettes (como trío, pero como cuarteto).

Producciones Contrepied

Con Valentin Vander, Stan, Clémence Monnier y Aurélien Merle

Dirección de escena: Yéshé Henneguelle

Diseño de iluminación: Anne Muller

Diseño de sonido: Benoit Laur

Vestuario: Louisa Gesset-Hernandez

Iluminación: Vincent Lemaitre

Técnico de sonido: Christian Desille

Man nehme einfach vier humorvolle Zigeuner, die schreiben, singen und musizieren können, ein französisches Publikum, das einen Mangel an Liedermachern hat, eine Mund-zu-Mund-Propaganda, die sich immer weiter ausbreitet, und dann vor allem, vor allem: eine Aktualität, die nie nachlässt, Politiker, die unermüdlich die andere Wange hinhalten, eine nicht enden wollende Lust, auf ihre Kosten zu lachen, in der reinsten Tradition der Bouffons du Roi, und Sie erhalten den verblüffenden Erfolg der Goguettes (als Trio, aber zu viert).

Contrepied Productions

Mit Valentin Vander, Stan, Clémence Monnier und Aurélien Merle

Regie: Yéshé Henneguelle

Lichtgestaltung: Anne Muller

Tonschöpfung: Benoit Laur

Kostüme: Louisa Gesset-Hernandez

Lichtregie: Vincent Lemaitre

Tonregie: Christian Desille

