THEATRE BIGRE 3 Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges, 19 mars 2024, Thaon-les-Vosges.

Thaon-les-Vosges,Vosges

Il était une fois, aujourd’hui, trois petites chambres de bonnes haut perchées sous les toits qui dominent Paris. Un gros homme, un grand maigre et une blonde pulpeuse sont voisins de couloir.

L’histoire serait joliment romantique si ces trois hurluberlus n’avaient comme particularité de tout rater. Absolument tout. Les catastrophes s’enchaînent, les gags pleuvent, tandis que ces trois fantoches s’accrochent à tout ce qui ressemble à l’amour, à la vie ou à l’espoir.

Grâce à une machinerie digne du grand guignol, les objets volent, les corps valdinguent et tout l’étage est chahuté par divers incendies, fuites, tempêtes et autres sinistres délirants qui finissent en un chaos étourdissant. Attachants au possible, risibles et irrésistibles, nos trois anti-héros nous hallucinent autant qu’ils nous font pleurer… de rire.

Bigre a reçu le Molière de la comédie en 2017

Jouée plus de 400 fois dans plus de 120 villes en France, en Suisse, en Belgique et au Portugal devant plus de 160 000 spectateurs, Bigre repart en tournée. Scènes Vosges vous propose de (re)découvrir cette pépite.. Tout public

Mercredi 2024-03-19 20:30:00 fin : 2024-03-19 22:00:00. 17 EUR.

3 Rue Pierre de Coubertin Théâtre de la Rotonde

Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est



Once upon a time, there were three little maids’ rooms high up in the rooftops overlooking Paris. A fat man, a tall skinny guy and a luscious blonde live next door to each other.

The story would be beautifully romantic if these three oddballs didn’t have the particularity of missing out on everything. Absolutely everything. Disaster after disaster, gag after gag, as these three puppets cling to anything resembling love, life or hope.

Thanks to machinery worthy of the grand guignol, objects fly, bodies tumble and the whole floor is rocked by various fires, leaks, storms and other delirious disasters that end in dizzying chaos. Lovable, laughable and irresistible, our three anti-heroes hallucinate us as much as they make us cry? with laughter.

Bigre was awarded the Molière for comedy in 2017

Played over 400 times in more than 120 towns in France, Switzerland, Belgium and Portugal to an audience of over 160,000, Bigre is back on tour. Scènes Vosges invites you to (re)discover this nugget.

Érase una vez tres cuartitos en lo alto de los tejados de París. Un gordo, un flaco alto y una rubia exquisita vivían uno al lado del otro.

La historia sería maravillosamente romántica si estos tres bichos raros no tuvieran la particularidad de perderse todo. Absolutamente todo. Un desastre sigue a otro, y abundan los gags, mientras estos tres fantoches se aferran a cualquier cosa que se parezca al amor, la vida o la esperanza.

Gracias a una maquinaria digna del grand guignol, los objetos vuelan, los cuerpos se desploman y todo el piso se ve sacudido por incendios, goteras, tormentas y otras catástrofes delirantes que acaban en un caos vertiginoso. Entrañables a más no poder, risibles e irresistibles, nuestros tres antihéroes nos alucinan tanto como nos hacen llorar… de risa.

Bigre ganó el Molière de comedia en 2017

Bigre se ha representado más de 400 veces en más de 120 ciudades de Francia, Suiza, Bélgica y Portugal, ante más de 160 000 espectadores, y ahora vuelve de gira. Scènes Vosges le invita a (re)descubrir esta pepita de oro.

Es war einmal, heute, drei kleine Dienstmädchenzimmer hoch oben unter den Dächern, die Paris überblicken. Ein dicker Mann, ein großer, dünner Mann und eine üppige Blondine sind Flurnachbarn.

Die Geschichte wäre schön romantisch, wenn diese drei nicht die Besonderheit hätten, alles zu verpassen. Einfach alles. Die drei klammern sich an alles, was nach Liebe, Leben oder Hoffnung aussieht.

Dank einer Maschinerie, die dem großen Kasperletheater würdig ist, fliegen Gegenstände, Körper werden herumgewirbelt und das ganze Stockwerk wird von verschiedenen Bränden, Lecks, Stürmen und anderen verrückten Katastrophen heimgesucht, die in einem atemberaubenden Chaos enden. Unsere drei Antihelden sind so liebenswert, lachhaft und unwiderstehlich, dass sie uns zum Weinen und Lachen bringen.

Bigre wurde 2017 mit dem Molière de la comédie ausgezeichnet

Bigre wurde mehr als 400 Mal in über 120 Städten in Frankreich, der Schweiz, Belgien und Portugal vor mehr als 160.000 Zuschauern aufgeführt und geht nun wieder auf Tournee. Scènes Vosges bietet Ihnen die Möglichkeit, dieses Nugget (wieder) zu entdecken.

