SPECTACLE MERÍDIO 3 Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges, 6 février 2024, Thaon-les-Vosges.

Thaon-les-Vosges,Vosges

MeríDio en grec veut dire partager. Envie d’un hip-hop sans frontières !

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un spectacle qui met en avant le métissage du hip-hop.Danse de dialogue et de brassage, reflet de migrations et de croisements, MeríDio met à l’honneur les différents mouvements et influences de la danse hip-hop. Venues de Chypre, d’Italie, de Grèce, de France et de Bolivie, six femmes ont inspiré MeríDio. Chacune danse avec sa culture, ses codes et son langage. Six femmes du monde issues d’un background culturel artistique riche et varié. Toutes viennent d’autres styles chorégraphiques et toutes ont choisi la danse hip-hop comme moyen d’expression artistique.

MeríDio est une bombe de hip-hop féministe et internationaliste qui rappelle que toute culture est affaire de partage et que les femmes font partie intégrante du genre hip-hop qu’elles ont façonné et modelé. En partageant leurs différences, elles inventent une nouvelle façon de danser le monde d’aujourd’hui.

Compagnie MehDia

Direction artistique & chorégraphie : Mehdi Diouri

Danseuses : Juliette Lefauconnier, Eva Loizou, Elisavet Kanellaki, Hilana Amachi-Guaman, Martina Mattioli, Melissa Dilvy

Musique : Patrice Privat, Stéphane Lavallée

Assistante artistique : Anne Le Mottais

Costumes : Anaïs Caulat

Création Lumière : Fabrice Sarcy

Régie Lumière : Benoît Cherouvrier

Regards extérieurs : Sylvie Robaldo & Céline Tringali. Tout public

Mardi 2024-02-06 20:30:00 fin : 2024-02-06 21:30:00. 17 EUR.

3 Rue Pierre de Coubertin Théâtre de la Rotonde

Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est



MeríDio is Greek for share. For hip-hop without borders!

MeríDio celebrates women and their creativity in a show that highlights hip-hop?s cross-fertilization. A dance of dialogue and intermingling, a reflection of migrations and crossovers, MeríDio honors the different movements and influences of hip-hop dance. Six women from Cyprus, Italy, Greece, France and Bolivia have inspired MeríDio. Each dances with her own culture, codes and language. Six women of the world from a rich and varied artistic cultural background. All come from other choreographic styles, and all have chosen hip-hop dance as their means of artistic expression.

MeríDio is a feminist, internationalist hip-hop bombshell that reminds us that all culture is about sharing, and that women are an integral part of the hip-hop genre they have shaped and molded. By sharing their differences, they invent a new way of dancing in today?s world.

MeríDio significa compartir en griego. Busca hip-hop sin fronteras?

MeríDio celebra a las mujeres y su creatividad en un espectáculo que pone de relieve la fertilización cruzada del hip-hop. Danza de diálogo y mestizaje, reflejo de la migración y la fertilización cruzada, MeríDio celebra los diferentes movimientos e influencias en la danza hip-hop. Seis mujeres de Chipre, Italia, Grecia, Francia y Bolivia han inspirado MeríDio. Cada una baila con su propia cultura, códigos y lenguaje. Seis mujeres de todo el mundo con un rico y variado bagaje artístico. Todas proceden de otros estilos coreográficos y todas han elegido la danza hip-hop como medio de expresión artística.

MeríDio es un bombazo de hip-hop feminista e internacionalista que nos recuerda que toda cultura consiste en compartir, y que las mujeres son parte integrante del género hip-hop al que han dado forma y moldeado. Al compartir sus diferencias, inventan una nueva forma de bailar en el mundo actual.

MeríDio ist griechisch und bedeutet teilen. Lust auf Hip-Hop ohne Grenzen!

MeríDio feiert die Frauen und ihre Kreativität in einer Aufführung, die die Mischung des Hip-Hop in den Vordergrund stellt. MeríDio ist ein Tanz des Dialogs und der Vermischung, ein Spiegelbild der Migrationen und Kreuzungen, und stellt die verschiedenen Bewegungen und Einflüsse des Hip-Hop-Tanzes in den Vordergrund. Sechs Frauen aus Zypern, Italien, Griechenland, Frankreich und Bolivien haben MeríDio inspiriert. Jede von ihnen tanzt mit ihrer eigenen Kultur, ihren eigenen Codes und ihrer eigenen Sprache. Sechs Frauen aus aller Welt mit einem reichen und vielfältigen kulturellen und künstlerischen Hintergrund. Alle kommen aus anderen choreografischen Stilen und alle haben den Hip-Hop-Tanz als Mittel des künstlerischen Ausdrucks gewählt.

MeríDio ist eine feministische und internationalistische Hip-Hop-Bombe, die daran erinnert, dass es bei jeder Kultur um das Teilen geht und dass Frauen ein integraler Bestandteil des Hip-Hop-Genres sind, das sie geformt und gestaltet haben. Indem sie ihre Unterschiede teilen, erfinden sie eine neue Art, die Welt von heute zu tanzen.

