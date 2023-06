MÉTAMORPHOSES 3 Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges, 9 décembre 2023, Thaon-les-Vosges.

De cet instant d’apesanteur, chaque partie — spectateur, artiste, cheval — ressort métamorphosée, « ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre ».

Quatre saisons s’y succèdent et la scène se transforme, se couvrant tour à tour, de pétales de fleurs, de chaude lumière estivale, de feuilles mortes, de brume et de neige… puis d’un espoir qu’elle se couvrira, à nouveau, de pétales de fleurs. Ce spectacle dure une vie, de la naissance à la mort, suivant la trajectoire inflexible du destin d’une femme. Nous assistons à comment la vie la transforme, transforme son corps et transforme son esprit.

Dans Métamorphoses, aux côtés de cette femme qui traverse l’existence en y accueillant ses modifications inéluctables, nous accompagnons aussi un homme, qui s’affranchissant de son propre corps physique, s’affranchit aussi de son corps social et se transforme progressivement en oiseau, pour finir par s’embraser tel un Phoenix flamboyant.

Mis à nu, que reste-t-il de l’essentiel ? Et que reste-t-il de la chenille dans le papillon ?

Compagnie Pagnozoo et Compagnie Lawen

Un projet écrit et porté par Nolwen Gehlker

Metteuse en scène : Camille Galle

Interprètes voltigeurs : Nolwen Gehlker et Calou Pagnot

Victor : étalon Shire

Broadsword : étalon Clydesdale

El Cid : étalon Espagnol

Composition musicale : Nicolas Daussy

Scénographie et costumes : Léa Gadbois Lamer

Création lumière : Bertrand Blayo

Direction technique : Sylvain Vassas Cherel

Assistant chevaux : Olivier Serpette. Tout public

Dimanche 2023-12-09 à 14:30:00 ; fin : 2023-12-09 21:30:00. 17 EUR.

3 Rue Pierre de Coubertin Théâtre de la Rotonde

Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est



