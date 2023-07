HK 3 Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges, 12 octobre 2023, Thaon-les-Vosges.

Thaon-les-Vosges,Vosges

Chanteur, écrivain, poète, comédien… Kaddour Hadadi, dit HK, nous embarque dans un univers musical poétique et joyeux, combatif autant que fraternel.

Enfant d’immigrés algériens, né dans un quartier populaire de Roubaix, il se définit avant tout comme un citoyen du monde curieux de l’autre. Il propose une musique nomade aux influences multiples, alliée à un amour des mots bien choisis, des formules et des images qui parlent au cœur et à l’esprit. Une musique faite pour chanter et danser, mais aussi pour se lever et avancer ensemble. C’est ainsi qu’il aime partager ses rêves et ses indignations, raconter des histoires de notre époque. Et voir dans ses concerts les bras se lever, les mains s’ouvrir et les gens être heureux de danser ensemble par-delà leurs différences.

Si HK est souvent qualifié à juste titre de chanteur engagé, il aime que soit toujours précisé que son engagement est résolument positif, artistique et créatif.

Avec le soutien de Thiriet

Buvette sur place : La Fouillotte

Chant : Kaddour Hadadi (HK)

Trombone : Raphaël André

Saxophone, accordéon : Martin Choquet

Guitare : Thibault Delbart

Accordéon, flûte à bec : Mathilde Dupuch

Violon : Jacotte Recolin

Batterie : Sébastien Wacheux

Guitare : Saïd Zarouri

Mandole : Meddhy Ziouche

Ingénieur du son : Andy Robbins

Régies technique, plateau et retours : Damien Luçon

Régie générale : Alizée Duf. Tout public

Jeudi 2023-10-12 20:30:00 fin : 2023-10-12 22:00:00. 17 EUR.

3 Rue Pierre de Coubertin Théâtre de la Rotonde

Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est



Singer, writer, poet, actor… Kaddour Hadadi, aka HK, takes us on a poetic and joyful musical journey, as combative as it is fraternal.

The child of Algerian immigrants, born in a working-class district of Roubaix, he defines himself above all as a citizen of the world, curious about others. His nomadic, multi-influenced music combines a love of well-chosen words, formulas and images that speak to the heart and mind. Music made for singing and dancing, but also for standing up and moving forward together. That’s how he likes to share his dreams and indignities, tell the stories of our times. And to see his concerts raise arms, open hands and make people happy to dance together beyond their differences.

While HK is often rightly described as a committed singer, he likes to make it clear that his commitment is resolutely positive, artistic and creative.

With the support of Thiriet

On-site refreshment bar: La Fouillotte

Vocals: Kaddour Hadadi (HK)

Trombone: Raphaël André

Saxophone, accordion: Martin Choquet

Guitar: Thibault Delbart

Accordion, recorder: Mathilde Dupuch

Violin: Jacotte Recolin

Drums: Sébastien Wacheux

Guitar: Saïd Zarouri

Mandola: Meddhy Ziouche

Sound engineer: Andy Robbins

Technical, stage and monitor control: Damien Luçon

Stage manager: Alizée Duf

Cantante, escritor, poeta, actor… Kaddour Hadadi, conocido como HK, nos embarca en un viaje musical poético y alegre, tan combativo como fraternal.

Hijo de inmigrantes argelinos, nacido en un barrio popular de Roubaix, se define ante todo como un ciudadano del mundo, curioso por los demás. Su música es nómada y de múltiples influencias, con un amor por las palabras, las frases y las imágenes bien elegidas que hablan al corazón y a la mente. Música hecha para cantar y bailar, pero también para levantarse y avanzar juntos. Así es como le gusta compartir sus sueños y su indignación, contar las historias de nuestro tiempo. Y ver cómo sus conciertos levantan los brazos, abren las manos y alegran a la gente a bailar junta por encima de todas sus diferencias.

A menudo se describe con razón a HK como un cantante comprometido, pero a él le gusta dejar claro que su compromiso es decididamente positivo, artístico y creativo.

Con el apoyo de Thiriet

Bar de copas: La Fouillotte

Voz: Kaddour Hadadi (HK)

Trombón: Raphaël André

Saxofón, acordeón: Martin Choquet

Guitarra: Thibault Delbart

Acordeón, flauta dulce: Mathilde Dupuch

Violín: Jacotte Recolin

Batería: Sébastien Wacheux

Guitarra: Saïd Zarouri

Mandola: Meddhy Ziouche

Ingeniero de sonido: Andy Robbins

Control técnico, de escenario y de monitores: Damien Luçon

Director de escena: Alizée Duf

Sänger, Schriftsteller, Dichter, Komiker… Kaddour Hadadi, genannt HK, entführt uns in ein poetisches und fröhliches musikalisches Universum, das ebenso kämpferisch wie brüderlich ist.

Als Kind algerischer Einwanderer, geboren in einem Arbeiterviertel von Roubaix, definiert er sich vor allem als Weltbürger, der neugierig auf den anderen ist. Er bietet eine nomadische Musik mit vielfältigen Einflüssen, verbunden mit einer Liebe zu gut gewählten Worten, Formulierungen und Bildern, die Herz und Verstand ansprechen. Eine Musik zum Singen und Tanzen, aber auch zum Aufstehen und gemeinsamen Vorwärtsgehen. So teilt er gerne seine Träume und seine Empörung, erzählt die Geschichten unserer Zeit. In seinen Konzerten sieht man, wie sich die Arme heben, die Hände öffnen und die Menschen glücklich sind, über ihre Unterschiede hinweg gemeinsam zu tanzen.

HK wird oft zu Recht als engagierter Sänger bezeichnet, aber er möchte immer klarstellen, dass sein Engagement positiv, künstlerisch und kreativ ist.

Mit der Unterstützung von Thiriet

Getränke vor Ort: La Fouillotte

Gesang: Kaddour Hadadi (HK)

Posaune: Raphaël André

Saxophon, Akkordeon: Martin Choquet

Gitarre: Thibault Delbart

Akkordeon, Blockflöte: Mathilde Dupuch

Violine: Jacotte Recolin

Schlagzeug: Sébastien Wacheux

Gitarre: Saïd Zarouri

Mandola: Meddhy Ziouche

Toningenieur: Andy Robbins

Technische Regie, Bühne und Returns: Damien Luçon

Allgemeine Regie: Alizée Duf

Mise à jour le 2023-06-20 par OT EPINAL ET SA REGION