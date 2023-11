Fête du gratuit spécial Noël ! 3 Rue Pierre Corneille Caen, 25 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine Fête du Gratuit, vous y trouverez une grande zone de gratuité avec des tables garnies de : décoration de Noël, livres, habits, bibelots, vaisselle, jouets, chaussures, CD, DVD et autres…

Le principe est simple, chacun est libre de donner ou prendre des objets. Notre but est de donner une seconde vie à des objets qui étaient devenus inutiles pour certains mais qui retrouvent une seconde jeunesse auprès d’un nouveau propriétaire.A partir de 11h : début de la collecte des objets. Les donneurs pourront apporter les objets (décorations de Noël, bibelots, vaisselle, jouets, livres, CD, DVD, outils, plantes, vêtements, linge de maison, …)Vers 12 h 00 : repas participatif et partagé. Chacun amène une spécialité ou une boisson à partager ensemble.De 14 h à 15 h 30 : atelier gratuit de création de décoration de Noël ouvert à tous.Vers 16 h 00 : goûter participatif et partagé. Chacun amène boissons, desserts, fruits, gâteaux, bonbons, ce que vous voulez … et on partage tous ensemble.

Attention : les objets donnés doivent être en bon état ou ré-employables (la Fête du Gratuit n’est pas une déchetterie). Seuls les objets pouvant être transportés à la main seront acceptés.

Pour les objets volumineux, notre blog est à votre disposition :

Chacun est libre de prendre ce qui lui plaît, ce dont il a besoin, même s’il n’a rien donné. Il n’y a pas de limites à ce que l’on peut prendre si ce n’est de rester raisonnable et respectueux des autres.

Naturellement, un objet pris au cours d’une Fête du Gratuit ne doit pas être revendu par la suite. Il doit poursuivre sa vie hors du cycle marchand.

Les personnes qui le souhaitent pourront adhérer à notre association car sans votre adhésion nous ne pouvons pas exister car même si nous cherchons des moyens pour une vie sans argent nous sommes encore obligé de payer certaines choses : assurance, électricité, fournitures administratives, essence . . .

Nous remercions le Fond De Participation des Habitants pour leur aide financière..

2023-11-25 11:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

3 Rue Pierre Corneille

Caen 14000 Calvados Normandie



We’re delighted to invite you to our next Fête du Gratuit, where you’ll find a large free zone with tables filled with Christmas decorations, books, clothes, knick-knacks, crockery, toys, shoes, CDs, DVDs and much more?

The principle is simple: everyone is free to give or take items. Our aim is to give a second life to objects that have become useless to some, but which find a new lease of life with a new owner.11am: start of collection. Donors can bring their items (Christmas decorations, knick-knacks, crockery, toys, books, CDs, DVDs, tools, plants, clothes, household linen, etc.)Around 12:00: shared, participatory meal. Everyone brings a specialty or a drink to share together.2 – 3:30 pm: free Christmas decoration workshop open to all.4:00 pm: shared snack. Everyone brings drinks, desserts, fruit, cakes, sweets, whatever you like? and we all share together.

Please note: donated items must be in good condition or re-usable (the Fête du Gratuit is not a waste disposal center). Only items that can be transported by hand will be accepted.

For bulky items, our blog is at your disposal:

Everyone is free to take what they like, what they need, even if they haven?t donated anything. There are no limits to what you can take, except to be reasonable and respectful of others.

Naturally, an item taken during a Fête du Gratuit must not be resold afterwards. It must continue its life outside the commercial cycle.

Those who wish to do so can join our association, for without your membership we cannot exist, for even if we are looking for ways to live without money, we are still obliged to pay for certain things: insurance, electricity, administrative supplies, petrol … .

We would like to thank the Fond De Participation des Habitants for their financial support.

Estamos encantados de invitarle a nuestra próxima Fête du Gratuit, donde encontrará una gran zona libre con mesas llenas de adornos navideños, libros, ropa, chucherías, vajillas, juguetes, zapatos, CD, DVD y mucho más..

El principio es sencillo: todo el mundo es libre de dar o recibir objetos. Nuestro objetivo es dar una segunda vida a objetos que han dejado de ser útiles para algunos, pero que ahora encontrarán un nuevo dueño.A partir de las 11 de la mañana: inicio de la recogida de objetos. Los donantes pueden traer objetos como adornos navideños, chucherías, vajillas, juguetes, libros, CD, DVD, herramientas, plantas, ropa, ropa de casa, etc. Hacia las 12.00: comida compartida. Cada uno trae una especialidad o una bebida para compartir.De 14.00 a 15.30 h: taller gratuito de decoración navideña abierto a todos.16.00 h: merienda compartida. Cada uno trae bebidas, postres, fruta, pasteles, dulces, lo que le apetezca… y compartimos todos juntos.

Atención: los objetos donados deben estar en buen estado o ser reutilizables (la Fiesta del Gratuito no es un centro de eliminación de residuos). Sólo se aceptarán artículos que puedan transportarse a mano.

Para los objetos voluminosos, nuestro blog está a su disposición:

Todo el mundo es libre de llevarse lo que quiera, lo que necesite, aunque no haya regalado nada. No hay límites a lo que puede llevarse, aparte de ser razonable y respetuoso con los demás.

Naturalmente, un objeto cogido durante una Fiesta del Gratuito no debe revenderse después. Debe continuar su vida fuera del ciclo comercial.

Todo el que lo desee puede afiliarse a nuestra asociación, porque sin su afiliación no podemos existir. Aunque busquemos formas de vivir sin dinero, seguimos estando obligados a pagar ciertas cosas: seguros, electricidad, suministros administrativos, gasolina… .

Queremos dar las gracias al Fonds De Participation des Habitants por su apoyo financiero.

Wir freuen uns, Sie zu unserem nächsten Gratis-Fest einladen zu können. Sie finden dort eine große Gratiszone mit Tischen, auf denen Weihnachtsdekoration, Bücher, Kleidung, Nippes, Geschirr, Spielzeug, Schuhe, CDs, DVDs und vieles mehr angeboten wird

Das Prinzip ist einfach: Jeder kann Gegenstände abgeben oder mitnehmen. Unser Ziel ist es, Gegenständen, die für manche Menschen nutzlos geworden sind, ein zweites Leben zu geben und sie bei einem neuen Besitzer wieder aufleben zu lassen.Ab 11 Uhr: Beginn der Sammlung von Gegenständen. Die Spender können die Gegenstände (Weihnachtsdekorationen, Nippes, Geschirr, Spielzeug, Bücher, CDs, DVDs, Werkzeuge, Pflanzen, Kleidung, Haushaltswäsche usw.) mitbringen.Gegen 12.00 Uhr: gemeinsames Essen. Jeder bringt eine Spezialität oder ein Getränk mit, die gemeinsam genossen werden.14:00-15:30 Uhr: Kostenloser Workshop zur Herstellung von Weihnachtsdekorationen für alle.ca. 16:00 Uhr: Gemeinsamer Imbiss. Jeder bringt Getränke, Desserts, Obst, Kuchen, Süßigkeiten, was auch immer Sie möchten? und wir teilen alle gemeinsam.

Achtung: Die gespendeten Gegenstände müssen in gutem Zustand oder wiederverwendbar sein (das Gratis-Fest ist keine Müllhalde). Es werden nur Gegenstände angenommen, die von Hand transportiert werden können.

Für sperrige Gegenstände steht Ihnen unser Blog zur Verfügung:

Jeder kann nehmen, was ihm gefällt und was er braucht, auch wenn er nichts gegeben hat. Es gibt keine Grenzen für das, was man mitnehmen kann, außer dass man vernünftig bleibt und andere respektiert.

Selbstverständlich darf ein Gegenstand, der bei einem Gratisfest mitgenommen wird, nicht weiterverkauft werden. Er muss sein Leben außerhalb des Marktzyklus fortsetzen.

Wer möchte, kann unserem Verein beitreten, denn ohne Ihre Mitgliedschaft können wir nicht existieren, denn auch wenn wir nach Mitteln und Wegen für ein Leben ohne Geld suchen, sind wir immer noch gezwungen, bestimmte Dinge zu bezahlen: Versicherung, Strom, Bürobedarf, Benzin … .

Wir danken dem Fond De Participation des Habitants für seine finanzielle Unterstützung.

Mise à jour le 2023-11-17 par Calvados Attractivité