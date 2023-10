Châteaux de Haute-Saône 3 rue Paul Petitclerc – 70000 VESOUL Vesoul Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Châteaux de Haute-Saône

Samedi 14 octobre, 17h00
3 rue Paul Petitclerc – 70000 VESOUL
Vesoul

Tarif : 5€. Gratuité : moins de 16 ans, étudiants, personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs, personnes allocataires des minima sociaux ou en recherche d'emploi.

Sur réservation au 07 85 15 83 03 ou par mail (yannick.denoix@wanadoo.fr).

Des pierres médiévales d'Oricourt jusqu'aux structures métalliques de Villersexel, cette conférence illustrée propose une découverte des principaux châteaux de Haute-Saône.

