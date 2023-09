Soirée Jazz à l’Endroit 3 Rue Paul et Charles Breard Honfleur Catégories d’Évènement: Calvados

Honfleur Soirée Jazz à l’Endroit 3 Rue Paul et Charles Breard Honfleur, 7 décembre 2023, Honfleur. Honfleur,Calvados L’Endroit vous propose sa soirée jazz mensuelle. En décembre : Hommage à la New Orléans avec Bernard Duval Uniquement sur réservation.

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . .

3 Rue Paul et Charles Breard

Honfleur 14600 Calvados Normandie



L’Endroit presents its monthly jazz evening. December: Tribute to New Orleans with Bernard Duval Reservations only L’Endroit presenta su velada mensual de jazz. En diciembre: Tributo a Nueva Orleans con Bernard Duval Sólo con reserva previa L’Endroit bietet Ihnen seinen monatlichen Jazzabend an. Im Dezember: Hommage an New Orleans mit Bernard Duval Nur mit Reservierung Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Honfleur Autres Lieu 3 Rue Paul et Charles Breard Adresse 3 Rue Paul et Charles Breard Ville Honfleur Departement Calvados Lieu Ville 3 Rue Paul et Charles Breard Honfleur latitude longitude 49.418191;0.233203

3 Rue Paul et Charles Breard Honfleur Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/honfleur/