Conférence Le ‘Hibou Grand-Duc’ et le ‘Cerf’ en Ardenne avec Les Amis du Parc 3 rue Paul Doumer Monthermé, 27 octobre 2023, Monthermé.

Monthermé,Ardennes

Le Vendredi 27 octobre 2023 à 17h45, rendez-vous avec les Amis du Parc pour une conférence sur « Le Hibou Grand Duc et le « cerf » en Ardennes.Une projection aura lieu à la Salle Jacques Brel (3 rue Paul Doumer 08800 Monthermé), puis un débat par la suite. Cette animation est gratuite et organisée par les Amis du Parc avec le soutien du Parc Naturel Régional des Ardenneset la Communauté de Communes Vallées et Plateau d’ArdenneBon à savoir Horaires : de 18h00 à 20h00 (projection du film et échanges) Age : tous publics Nombre de participants limité = inscription obligatoire Pour tout renseignement complémentaire : adressez un courriel à : amis.pnrardennes@outlook.fr (réponse sous 24 heures) Renseignements au + 33 (0)6 38 82 13 50 Inscription obligatoire sur le site web : https://www.amisparcardennes.org/le-grand-duc-montherme/.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . .

3 rue Paul Doumer Salle Jacques Brel

Monthermé 08800 Ardennes Grand Est



On Friday, October 27, 2023 at 5:45 pm, join Les Amis du Parc for a talk on « Le Hibou Grand Duc et le « cerf » en Ardennes » at the Salle Jacques Brel (3 rue Paul Doumer 08800 Monthermé), followed by a discussion. This free event is organized by Les Amis du Parc with the support of the Parc Naturel Régional des Ardennes and the Communauté de Communes Vallées et Plateau d?ArdenneGood to know Times: 6:00 pm to 8:00 pm (film screening and discussion) Age: all ages Limited number of participants = registration required For further information: e-mail amis.pnrardennes@outlook.fr (reply within 24 hours) Information: + 33 (0)6 38 82 13 50 Registration required on the website: https://www.amisparcardennes.org/le-grand-duc-montherme/

El viernes 27 de octubre de 2023 a las 17.45 h, participe en la charla de Les Amis du Parc sobre « El búho real y el « ciervo » en las Ardenas », seguida de una proyección y un debate en la Salle Jacques Brel (3 rue Paul Doumer 08800 Monthermé). El acto es gratuito y está organizado por Les Amis du Parc con el apoyo del Parc Naturel Régional des Ardennes y la Communauté de Communes Vallées et Plateau d’ArdenneGood to know Horarios: de 18.00 a 20.00 horas (proyección de la película y debate) Edad: todas las edades Número limitado de participantes = inscripción obligatoria Para más información: envíe un correo electrónico a: amis.pnrardennes@outlook.fr (respuesta en 24 horas) Información en el + 33 (0)6 38 82 13 50 Inscripción obligatoria en el sitio web: https://www.amisparcardennes.org/le-grand-duc-montherme/

Am Freitag, den 27. Oktober 2023 um 17:45 Uhr findet im Salle Jacques Brel (3 rue Paul Doumer 08800 Monthermé) eine Vorführung und anschließend eine Diskussion mit den Freunden des Parks zum Thema « Der Uhu und der Hirsch » in den Ardennen statt. Diese Veranstaltung ist kostenlos und wird von den Freunden des Parks mit Unterstützung des Regionalen Naturparks der Ardennen und der Communauté de Communes Vallées et Plateau d?Ardenne organisiert. Gut zu wissen Uhrzeiten: von 18.00 bis 20.00 Uhr (Filmvorführung und Diskussion) Alter: alle Altersgruppen Begrenzte Teilnehmerzahl = Anmeldung erforderlich Weitere Informationen: E-Mail an: amis.pnrardennes@outlook.fr (Antwort innerhalb von 24 Stunden) Auskünfte unter + 33 (0)6 38 82 13 50 Anmeldung erforderlich auf der Website: https://www.amisparcardennes.org/le-grand-duc-montherme/

Mise à jour le 2023-09-16 par Ardennes Tourisme