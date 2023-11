L’Orchestre Col’légno fête le nouvel an 3 Rue Othenin Compiègne, 13 janvier 2024, Compiègne.

Compiègne,Oise

Concert de l’Orchestre Col’légno avec ballets et chœurs du Conservatoire de Compiègne sous la Direction d’Alain Rémy.

2024-01-13 fin : 2024-01-13 22:30:00. 15 .

3 Rue Othenin

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France



Concert by the Orchestre Col’légno with ballets and choirs from the Conservatoire de Compiègne conducted by Alain Rémy

Concierto de la Orquesta Col’légno con ballets y coros del Conservatorio de Compiègne dirigidos por Alain Rémy

Konzert des Orchestre Col’légno mit Balletten und Ch?ren des Konservatoriums von Compiègne unter der Leitung von Alain Rémy

Mise à jour le 2023-11-13 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Compiègne – Pierrefonds Tourisme