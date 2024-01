17 JANVIER 2024 – 153EME ANNIVERSAIRE DE L APPARITION 3, rue Notre-Dame Pontmain, dimanche 14 janvier 2024.

Pontmain Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14

fin : 2024-01-17

TROIS JOURS EN L HONNEUR DE NOTRE DAME DE PONTMAIN

Dimanche 14 janvier : Pèlerinage du doyenné du Bocage mayennais

08 h 00 Laudes dans l’église paroissiale

10 h 30 Messe dans la basilique présidée par le P. Jean-Luc ROBLIN, doyen, avec procession des bannières des 3 paroisses : Notre Dame de Charné, Notre Dame du Bignon et Notre Dame de Pontmain.

14 h 00 Chapelet dans la basilique

14 h 30 Vêpres et salut du Saint-Sacrement dans la basilique

15 h 30 Concert d’orgue dans la basilique par Emmanuel HOCDE, organiste titulaire du grand orgue de la cathédrale de Laval et de l’église Saint-Eloi de Paris

17 h 00 Messe dans l’église paroissiale.

Mardi 16 janvier : Vigile de la fête

08 h 00 Laudes dans l’église paroissiale

11 h 00 Messe votive à Notre Dame dans l’église paroissiale

16 h 00 Chapelet suivi des 1ères vêpres de la solennité dans l’église paroissiale

17 h 00 Adoration eucharistique silencieuse dans l’église paroissiale

20 h 30 Veillée mariale dans la basilique et procession aux flambeaux autour de la basilique

22 h 00 Adoration eucharistique animée dans l’église paroissiale.

Mercredi 17 janvier : Jour anniversaire

09 h 00 Laudes dans la basilique

09 h 30 Chapelet dans la basilique

10 h 30 Messe solennelle dans la basilique présidée par Mgr Dominique LEBRUN, archevêque de Rouen, en présence de Père Frédéric FOUCHER, administrateur diosésain.

12 h 00 Angelus à la colonne de l’Apparition

12 h 30 Messe dans l’église paroissiale.

13 h 30 Adoration silencieuse dans l’église paroissiale jusqu’aux vêpres

14 h 15 Récit de l’Apparition à 18 voix dans la basilique avec la participation des enfants de Pontmain

15 h 15 Chapelet dans la basilique

15 h 45 Vêpres solennelles et salut du Saint-Sacrement dans la basilique avec la participation des Frères de la Cotellerie

18 h 00 Prière des Complies dans la grange à l’heure de l’Apparition.

3, rue Notre-Dame Centre Pastoral du Sanctuaire

Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-03