Christmas Party au Mupop 3 rue Notre-Dame Montluçon, 23 décembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Le MUPOP célèbre Noël !

Durant les deux semaines de fêtes, une entrée au musée permet de participer à un jeu spécial Noël et réaliser des photographies à thèmes avec notre photobooth !.

2023-12-23 10:00:00 fin : 2023-01-06 17:00:00. .

3 rue Notre-Dame MuPop (Music Museum)

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



MUPOP celebrates Christmas!

During the two weeks of the festive season, admission to the museum entitles you to take part in a special Christmas game and create themed photographs with our photobooth!

¡El MUPOP celebra la Navidad!

Durante las dos semanas que duran las fiestas, la entrada al museo da derecho a participar en un juego especial de Navidad y a hacerse fotos temáticas en nuestro fotomatón

Das MUPOP feiert Weihnachten!

Während der zwei Festwochen kann man mit einem Museumseintritt an einem speziellen Weihnachtsspiel teilnehmen und mit unserer Photobooth Themenfotos machen!

