Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-05 10:00:00

fin : 2023-12-30 17:00:00 Exposition rétrospective dans le hall du MuPop.

Retour sur les 10 affiches des expositions temporaires de 2013 à 2022..

Exposition rétrospective dans le hall du MuPop.

Retour sur les 10 affiches des expositions temporaires de 2013 à 2022.

3 rue Notre-Dame MuPop (Music Museum)

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

