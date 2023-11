Exposition rétrospective au MuPop 3 rue Notre-Dame Montluçon, 7 novembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Exposition rétrospective dans le hall du MuPop.

Retour sur les 10 affiches des expositions temporaires de 2013 à 2022..

2023-11-07 10:00:00 fin : 2023-12-30 17:00:00. .

3 rue Notre-Dame MuPop (Music Museum)

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Retrospective exhibition in the lobby of MuPop.

A look back at the 10 posters of the temporary exhibitions from 2013 to 2022.

Exposición retrospectiva en la sala de MuPop.

Una mirada retrospectiva a los 10 carteles de las exposiciones temporales de 2013 a 2022.

Retrospektive Ausstellung in der Lobby des MuPop.

Rückblick auf die 10 Plakate der temporären Ausstellungen von 2013 bis 2022.

