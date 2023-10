Atelier MUPOP : Le bâton de pluie 3 rue Notre-Dame Montluçon, 4 novembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Atelier créatif pour les 3-6 ans sur réservation. Plusieurs instruments imitent le son de l’eau ou s’utilisent avec de l’eau. Après quelques expérimentations et essais d’intruments, les enfants fabriquent un bâton de pluie..

2023-11-04 10:30:00 fin : 2023-11-04 11:30:00. .

3 rue Notre-Dame MuPop (Music Museum)

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Creative workshop for 3-6 year-olds, by reservation. Several instruments imitate the sound of water or are used with water. After some experimentation and testing of intruments, children make a rain stick.

Taller creativo para niños de 3 a 6 años (previa reserva). Varios instrumentos imitan el sonido del agua o pueden utilizarse con agua. Tras experimentar y probar diferentes instrumentos, los niños fabricarán un palo de lluvia.

Kreativ-Workshop für 3- bis 6-Jährige mit Voranmeldung. Verschiedene Instrumente ahmen den Klang von Wasser nach oder werden mit Wasser benutzt. Nach einigen Experimenten und dem Ausprobieren von Instrumenten stellen die Kinder einen Regenstab her.

