Atelier MUPOP : Lego® 3 rue Notre-Dame Montluçon, 28 octobre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Au Musée, on trouve toutes sortes d’instruments. Accompagnés d’un médiateur, venez tester des instruments, puis en fabriquer un en Lego© !

Visite atelier pour les enfants de 7 à 10 ans..

2023-10-28 14:30:00 fin : 2023-10-28 16:00:00. .

3 rue Notre-Dame MuPop (Music Museum)

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



At the Museum, you’ll find all kinds of instruments. Accompanied by a mediator, come and try out some instruments, then build your own in Lego©!

Workshop visit for children aged 7 to 10.

El Museo dispone de todo tipo de instrumentos. Acompañado por un intérprete, pruebe algunos instrumentos y construya uno con Lego©

Visita taller para niños de 7 a 10 años.

Im Museum findet man alle Arten von Instrumenten. In Begleitung eines Vermittlers kannst du Instrumente ausprobieren und anschließend eines aus Lego© bauen!

Workshop-Besuch für Kinder von 7 bis 10 Jahren.

