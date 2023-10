Atelier MUPOP : Les images cachées du Musée 3 rue Notre-Dame Montluçon, 26 octobre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Visite animée pour les 7-10 ans sur réservation.

Venez faire la chasse aux images qui font peur dans le musée, en découvrant les instruments sous un nouveau jour..

2023-10-26 14:30:00 fin : 2023-10-26 15:30:00. .

3 rue Notre-Dame MuPop (Music Museum)

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Guided tour for 7-10 year-olds (booking required).

Come and hunt for scary images in the museum, discovering instruments in a new light.

Visita guiada para niños de 7 a 10 años (previa reserva).

Ven a buscar imágenes terroríficas en el museo y descubre los instrumentos bajo una nueva luz.

Animierte Führung für 7- bis 10-Jährige mit Reservierung.

Komm mit auf die Jagd nach gruseligen Bildern im Museum und entdecke die Instrumente in einem neuen Licht.

Mise à jour le 2023-10-12 par OTI Vallée du Coeur de France