Atelier MUPOP : Lecture musicale d’automne 3 rue Notre-Dame Montluçon, 25 octobre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Lecture musicale pour les 3-6 ans sur réservation.

Entre lecture contée, illustrations et chansons… Venez explorer en douceur la saison de l’automne, du palier de votre maison jusqu’au bout du monde !.

2023-10-25 10:30:00 fin : 2023-10-25 11:15:00. .

3 rue Notre-Dame MuPop (Music Museum)

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Musical reading for 3-6 year-olds, by reservation.

A mix of storytelling, illustrations and songs… Come and gently explore the autumn season, from your doorstep to the ends of the earth!

Lectura musical para niños de 3 a 6 años (previa reserva).

Una mezcla de cuentos, ilustraciones y canciones… Ven y explora suavemente la estación otoñal, ¡desde la puerta de casa hasta los confines de la tierra!

Musikalische Lesung für 3- bis 6-Jährige mit Reservierung.

Zwischen erzählter Lesung, Illustrationen und Liedern… Erkunden Sie auf sanfte Weise die Jahreszeit des Herbstes, vom Treppenabsatz Ihres Hauses bis zum Ende der Welt!

Mise à jour le 2023-10-12 par OTI Vallée du Coeur de France