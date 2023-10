Atelier MUPOP : La musique des apprentis sorciers 3 rue Notre-Dame Montluçon, 24 octobre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Apprentis sorciers, venez parfaire votre formation musicale en résolvant des énigmes magiques ! Attention à la sorcière qui s’amuse à jeter des sorts pour vous empêcher de jouer la célèbre musique qui accompagne Harry Potter dans ses aventures !.

2023-10-24 10:30:00 fin : 2023-10-24 . .

3 rue Notre-Dame MuPop (Music Museum)

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Apprentice wizards, come and perfect your musical training by solving magical riddles! Watch out for the witch who casts spells to prevent you from playing the famous music that accompanies Harry Potter in his adventures!

Aprendices de mago, ¡venid a perfeccionar vuestra formación musical resolviendo acertijos mágicos! ¡Cuidado con la bruja que está lanzando hechizos para impedir que toquéis la famosa música que acompaña a Harry Potter en sus aventuras!

Zauberlehrling, vervollständige deine musikalische Ausbildung, indem du magische Rätsel löst! Hüte dich vor der Hexe, die sich einen Spaß daraus macht, dich mit Zaubersprüchen davon abzuhalten, die berühmte Musik zu spielen, die Harry Potter in seinen Abenteuern begleitet!

