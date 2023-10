Sophrologie adulte au Mupop 3 rue Notre-Dame Montluçon, 20 octobre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Les séances de sophrologie sont conçues pour aider les participants à se connecter avec leurs ressources intérieures, à libérer les tensions, à renforcer leur vitalité et à développer une meilleure gestion du stress..

2023-10-20 17:30:00 fin : 2023-10-20 19:30:00. EUR.

3 rue Notre-Dame MuPop (Music Museum)

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Sophrology sessions are designed to help participants connect with their inner resources, release tension, boost vitality and develop better stress management.

Las sesiones de sofrología están diseñadas para ayudar a los participantes a conectar con sus recursos internos, liberar tensiones, potenciar la vitalidad y desarrollar una mejor gestión del estrés.

Die Sophrologie-Sitzungen sollen den Teilnehmern helfen, sich mit ihren inneren Ressourcen zu verbinden, Spannungen zu lösen, ihre Vitalität zu stärken und einen besseren Umgang mit Stress zu entwickeln.

Mise à jour le 2023-10-13 par OTI Vallée du Coeur de France